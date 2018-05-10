В Києві невідомі зірвали ЛГБТ-захід

Невідомі зірвали в Києві проведення заходу "Наступ на права ЛГБТ як форма цензури: досвід Росії", організованого Amnesty International Ukraine.

Про це організація повідомила в Facebook.

"На наш захід, запланований на 19.00 в UnderHub, напали. Близько 20 агресивно налаштованих молодиків увірвались всередину", – йдеться в повідомленні.

Правозахисники написали, що за свідченнями присутніх, серед нападників був голова київського осередку Правого Сектора.

Пізніше в AI додали, що представник поліції, який охороняв безпеку заходу, "відмовився будь-що для цього робити, заявивши, що нас (органіазторів – УП) 5, а їх (нападників) 20".

фото: twitter спікерки заходу Тані Купер

Також організатори повідомили, що коворкінг UnderHub, де був запланований захід, відмовив у можливості його провести.

ФОТО: TWITTER СПІКЕРКИ ЗАХОДУ ТАНІ КУПЕР

Дискусія, запланована правозахисниками, мала стосуватися петиції до президента "Щодо захисту традиційних цінностей та інституту сім’ї". Повідомляється, що вона набрала 25 тисяч голосів, необхідних для її розгляду.

"Українська правда" звернулась по коментар до Національної поліції.