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В Києві невідомі зірвали ЛГБТ-захід

Четвер, 10 травня 2018, 20:48

Невідомі зірвали в Києві проведення заходу "Наступ на права ЛГБТ як форма цензури: досвід Росії", організованого Amnesty International Ukraine.

Про це організація повідомила в Facebook.

"На наш захід, запланований на 19.00 в UnderHub, напали. Близько 20 агресивно налаштованих молодиків увірвались всередину", – йдеться в повідомленні.

Правозахисники написали, що за свідченнями присутніх, серед нападників був голова київського осередку Правого Сектора.

Пізніше в AI додали, що представник поліції, який охороняв безпеку заходу, "відмовився будь-що для цього робити, заявивши, що нас (органіазторів – УП) 5, а їх (нападників) 20".

 
фото: twitter спікерки заходу Тані Купер

Також організатори повідомили, що коворкінг UnderHub, де був запланований захід, відмовив у можливості його провести.

 
ФОТО: TWITTER СПІКЕРКИ ЗАХОДУ ТАНІ КУПЕР

Дискусія, запланована правозахисниками, мала стосуватися петиції до президента "Щодо захисту традиційних цінностей та інституту сім’ї". Повідомляється, що вона набрала 25 тисяч голосів, необхідних для її розгляду.

Як повідомив "Українській правді" речник Національної поліції Ярослав Тракало, правоохоронці з’ясували, що орендодавець відмовився надавати приміщення після того, як дізнався про суть лекції та її організаторів.

Організатори, однак, посилаючись на підписаний договір, залишати приміщення відмовились.

"Після цього орендодавець викликав групу підтримки, яка приїхала, після чого і сталася перепалка. Поліція розмежувала сторони, щоб не допустити подальшого розгортання конфлітку", – зазначив Тракало.

Він додав, що наразі поліція перевіряє всі обставини інциденту.  Після перевірки буде надана правова кваліфікація тому, що відбувалось.

Українська правда
Теми: ЛГБТправа людини
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