В Киеве неизвестные сорвали ЛГБТ-мероприятие

Неизвестные сорвали в Киеве проведения мероприятия "Наступление на права ЛГБТ как форма цензуры: опыт России", организованного Amnesty International Ukraine.

Об этом организация сообщила в Facebook.

"На наше мероприятие, запланированное на 19.00 в UnderHub, напали. Около 20 агрессивно настроенных молодых людей ворвались внутрь", – говорится в сообщении.

Правозащитники написали, что по словам присутствовавших, среди нападавших был глава киевской ячейки Правого сектора.

Позже в AI добавили, что представитель полиции, охранявший безопасность мероприятия, "отказался что-либо для этого делать, заявив, что нас (организаторов – УП) 5, а их (нападавших) 20".

ФОТО: TWITTER СПиКЕРКИ мероприятия ТАНи КУПЕР

Также организаторы сообщили, что коворкинг UnderHub, где было запланировано мероприятие, отказал в возможности его провести.

ФОТО: TWITTER СПиКЕРКИ мероприятия ТАНи КУПЕР

Дискуссия, запланированная правозащитниками, должна была касаться петиции к президенту "О защите традиционных ценностей и института семьи". Сообщается, что она набрала 25 тысяч голосов, необходимых для ее рассмотрения.

"Украинская правда" обратилась за комментарием к Национальной полиции.