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В Киеве неизвестные сорвали ЛГБТ-мероприятие

Четверг, 10 мая 2018, 20:48

Неизвестные сорвали в Киеве проведения мероприятия "Наступление на права ЛГБТ как форма цензуры: опыт России", организованного Amnesty International Ukraine.

Об этом организация сообщила в Facebook.

"На наше мероприятие, запланированное на 19.00 в UnderHub, напали. Около 20 агрессивно настроенных молодых людей ворвались внутрь", – говорится в сообщении.

Правозащитники написали, что по словам присутствовавших, среди нападавших был глава киевской ячейки Правого сектора.

Позже в AI добавили, что представитель полиции, охранявший безопасность мероприятия, "отказался что-либо для этого делать, заявив, что нас (организаторов – УП) 5, а их (нападавших) 20".

 
ФОТО: TWITTER СПиКЕРКИ мероприятия ТАНи КУПЕР

Также организаторы сообщили, что коворкинг UnderHub, где было запланировано мероприятие, отказал в возможности его провести.

 
ФОТО: TWITTER СПиКЕРКИ мероприятия ТАНи КУПЕР

Дискуссия, запланированная правозащитниками, должна была касаться петиции к президенту "О защите традиционных ценностей и института семьи". Сообщается, что она набрала 25 тысяч голосов, необходимых для ее рассмотрения.

Как сообщил "Украинской правде" пресс-секретарь Национальной полиции Ярослав Тракало, правоохранители выяснили, что арендодатель отказался предоставлять помещение после того, как узнал о сути лекции и ее организаторах.

Организаторы, однако, ссылаясь на подписанный договор, покидать помещение отказались.

"После этого арендодатель вызвал группу поддержки, которая приехала, после чего и произошла перепалка. Полиция размежевала стороны, чтобы не допустить дальнейшего развития конфликта", – отметил Тракало.

Он добавил, что сейчас полиция проверяет все обстоятельства инцидента. После проверки будет дана правовая квалификация тому, что происходило.

Украинская правда
Темы: ЛГБТправа человека
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