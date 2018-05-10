В Киеве неизвестные сорвали ЛГБТ-мероприятие

917 просмотров
Четверг, 10 мая 2018, 20:48

Неизвестные сорвали в Киеве проведения мероприятия "Наступление на права ЛГБТ как форма цензуры: опыт России", организованного Amnesty International Ukraine.

Об этом организация сообщила в Facebook.

"На наше мероприятие, запланированное на 19.00 в UnderHub, напали. Около 20 агрессивно настроенных молодых людей ворвались внутрь", – говорится в сообщении.

Правозащитники написали, что по словам присутствовавших, среди нападавших был глава киевской ячейки Правого сектора.

Позже в AI добавили, что представитель полиции, охранявший безопасность мероприятия, "отказался что-либо для этого делать, заявив, что нас (организаторов – УП) 5, а их (нападавших) 20".

 
ФОТО: TWITTER СПиКЕРКИ мероприятия ТАНи КУПЕР

Также организаторы сообщили, что коворкинг UnderHub, где было запланировано мероприятие, отказал в возможности его провести.

 
ФОТО: TWITTER СПиКЕРКИ мероприятия ТАНи КУПЕР

Дискуссия, запланированная правозащитниками, должна была касаться петиции к президенту "О защите традиционных ценностей и института семьи". Сообщается, что она набрала 25 тысяч голосов, необходимых для ее рассмотрения.

"Украинская правда" обратилась за комментарием к Национальной полиции.

Украинская правда
Темы: ЛГБТ права человека
powered by lun.ua
По теме
В Италии впервые официально зарегистрировали детей однополых пар 24 апреля 2018, 12:06
"Нацкорпус" сорвал в Полтаве тренинг о работе с ЛГБТ 31 марта 2018, 22:19
Запорожье: В полиции - 17 нападавших на участников Фестиваля равенства 30 сентября 2017, 23:04
Все новости
Главные новости
Главные новости дня – за 60 секунд
США расширили санкции против Ирана
Трамп и Ким Чен Ын встретятся 12 июня во Сингапуре
Нападение на Найема: нападающий хочет снять арест со своего Mercedes
Все новости
исследование

Смерть близкого человека увеличивает риск тяжелых болезней и смерти

бренд

6 украинских брендов, которые шьют платья-рубашки