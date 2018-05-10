В окупованому Криму відпустили одного із затриманих братів – Ернеса Сейтосманова. Він буде свідком у справі свого брата Енвера.

Про це він повідомив у коментарі "Крим.Реалії".

Після допиту Ернеса відпустили і розповіли, що Енверу інкримінують статтю "участь в діяльності організації, яка, відповідно до законодавства Росії, визнана терористичною".

Енвер Сейтосманов перебуватиме в ізоляторі тимчасового тримання в Севастополі.

Крім того, Ернес Сейтосманов розповів подробиці обшуку в будинку, де живуть вони з братом.

"Їх було осіб шість, без розпізнавальних знаків, у балаклавах. Двері були не замкнені, ми з братом збиралися виходити на роботу", – розповів Ернес.

За його словами, під час обшуку вилучили кілька книг, планшет і телефон.

Матір братів, Гульнару, яка під час обшуку також була в будинку, відвезли в село Садове Нижньогірського району, де вона живе. У неї в будинку провели обшук. За словами Ернеса Сейтосманова, нічого не вилучили.

Російські силовики ситуацію не коментують.

10 травня 2018 року у Севастополі, в селі Байдари (Орлине), рано вранці пройшли обшуки, за підсумками яких затримані двоє кримських татар Ернест і Енвер Сейтосманови.

Сейтосманови є двоюрідними братами Нурі Примова, який відбуває термін в Росії за сфабрикованим звинуваченням в участі в терористичній організації.

Міністерство закордонних справ України засудило обшуки та затримання братів ув’язненого в Росії кримчанина Нурі Примова.