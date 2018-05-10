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МЗС засудило затримання братів ув’язненого в Росії кримчанина

Четвер, 10 травня 2018, 20:20

Міністерство закордонних справ України засуджує обшуки та затримання братів ув’язненого в Росії кримчанина Нурі Примова.

Про це написала у Twitter речниця МЗС Мар’яна Беца.

"Знову незаконні обшуки в Криму. Затримані родичі політв’язня Нурі Примова. Висловлюємо протест. Факти злочинів Росії передамо до міжнародних судів", – зазначила вона.

23 грудня 2015 року в окупованому Росією Криму було затримано 4 кримських мусульман, яких звинуватили в участі в ісламській організації "Хізб ут-Тахрір". Справу кримських політв'язнів розглядав Північно-Кавказький окружний військовий суд в Ростові-на-Дону. 7 вересня 2016 року їм оголосили вирок.

Севастополець Руслан Зейтуллаев, якого російська влада назвала організатором осередку "Хізб ут-Тахрір", був засуджений до 7 років колонії загального режиму, Ферат Сайфуллаєв, Рустем Ваітов і Нурі Прімов отримали по 5 років виправної колонії також загального режиму.

10 травня 2018 року у Севастополі, в селі Байдари (Орлине), рано вранці пройшли обшуки, за підсумками яких затримані двоє кримських татар Ернес і Енвер Сейтосманови.

Сейтосманови є двоюрідними братами Нурі Примова, який відбуває термін в Росії за сфабрикованим звинуваченням в участі в терористичній організації.

Українська правда
Теми: МЗСКримполітв'язні
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