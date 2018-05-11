У США опублікували копії постів російської "фабрики тролів" в Facebook

Конгресмени-демократи Комітету з розвідки Палати представників США опублікували копії проплачених "фабрикою тролів" постів у Facebook, створених з метою вплинути на американські президентські вибори в 2016 році.

Про це повідомляється на сайті комітету.

Представники Демократичної партії США нагадують, що в січні 2017 року розвідувальне співтовариство дійшло висновку, що Росія втручалася в американські вибори, намагаючись сприяти перемозі Дональда Трампа і програшу Гілларі Клінтон.

Як зазначив член комітету Адам Шифф під час відкритого слухання в листопаді 2017 року за участю представників Facebook, Twitter і Google, [російська] кампанія в соціальних мережах була спрямована на розкол в США, розпалювання заворушень на грунті низки розбіжностей.

Одне із 3,5 тисяч проплачених оголошень, що закликає темношкірих американців бойкотувати вибори

"Росіяни зробили це, об'єднавши фейкові акаунти, сторінки і спільноти, щоб просувати політизований контент і відео, а також мобілізувати справжніх американців підписувати онлайн-петиції і брати участь в мітингах і протестах", - заявив він.

Як стверджується, всього було придбано понад 3,5 тисячі оголошень. Їх побачило 11,4 мільйонів американців. Російською "фабрикою тролів" було створено 470 сторінок в facebook. Ці сторінки, в свою чергу, згенерували 80 тисяч одиниць контенту, який розповсюдили на більш ніж 126 млн американців.

Всього опубліковано 3,5 тисячі платних оголошень за 2015-2017 роки.

Як повідомлялося, Спеціальний прокурор США Роберт Мюллер висунув звинувачення проти 13 росіян, які працювали на "фабриці тролів", і ще 3 організацій у втручанні в вибори президента Сполучених Штатів.