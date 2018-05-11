У США опублікували копії постів російської "фабрики тролів" в Facebook

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П'ятниця, 11 травня 2018, 06:26

Конгресмени-демократи Комітету з розвідки Палати представників США опублікували копії проплачених "фабрикою тролів" постів у Facebook, створених з метою вплинути на американські президентські вибори в 2016 році.

Про це повідомляється на сайті комітету.

Представники Демократичної партії США нагадують, що в січні 2017 року розвідувальне співтовариство дійшло висновку, що Росія втручалася в американські вибори, намагаючись сприяти перемозі Дональда Трампа і програшу Гілларі Клінтон.

Як зазначив член комітету Адам Шифф під час відкритого слухання в листопаді 2017 року за участю представників Facebook, Twitter і Google, [російська] кампанія в соціальних мережах була спрямована на розкол в США, розпалювання заворушень на грунті низки розбіжностей.

Одне із 3,5 тисяч проплачених оголошень, що закликає темношкірих американців бойкотувати вибори
Одне із 3,5 тисяч проплачених оголошень, що закликає темношкірих американців бойкотувати вибори

"Росіяни зробили це, об'єднавши фейкові акаунти, сторінки і спільноти, щоб просувати політизований контент і відео, а також мобілізувати справжніх американців підписувати онлайн-петиції і брати участь в мітингах і протестах", - заявив він.

Як стверджується, всього було придбано понад 3,5 тисячі оголошень. Їх побачило 11,4 мільйонів американців. Російською "фабрикою тролів" було створено 470 сторінок в facebook. Ці сторінки, в свою чергу, згенерували 80 тисяч одиниць контенту, який розповсюдили на більш ніж 126 млн американців.

Всього опубліковано 3,5 тисячі платних оголошень за 2015-2017 роки.

Як повідомлялося, Спеціальний прокурор США Роберт Мюллер висунув звинувачення проти 13 росіян, які працювали на "фабриці тролів", і ще 3 організацій у втручанні в вибори президента Сполучених Штатів.

Теми: США Росія facebook
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