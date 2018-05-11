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В США опубликовали копии постов российской "фабрики троллей" в Facebook

Пятница, 11 мая 2018, 06:26
Здание «фабрики троллей» в Санкт-Петербурге на ул.Савушкина, 55
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Конгрессмены-демократы Комитета по разведке Палаты представителей США опубликовали копии проплаченных "фабрикой троллей" постов в  Facebook, созданных с целью повлиять на американские президентские выборы в 2016 году.

Об этом сообщается на сайте комитета.

Представители Демократической партии США напоминают, что в январе 2017 года разведывательное сообщество пришло к выводу, что Россия вмешивалась в американские выборы, пытаясь содействовать победе Дональда Трампа и проигрышу Хиллари Клинтон.

Как отметил член комитета Адам Шифф во время открытого слушания в ноябре 2017 года при участии представителей Facebook, Twitter и Google, [российская] кампания в социальных сетях была направлена ​​на раскол в США, разжигание волнений на почве ряда разногласий.

Одно из 3,5 проплаченных объявлений, которое призывает темнокожих американцев бойкотировать выборы
Одно из 3,5 проплаченных объявлений, которое призывает темнокожих американцев бойкотировать выборы

"Русские сделали это, объединив фейковые аккаунты, страницы и сообщества, чтобы продвигать политизированный контент и видео, а также мобилизовать настоящих американцев  подписывать онлайн-петиции и участвовать в митингах и протестах", - заявил он.

Как утверждается, всего было приобретено более 3,5 тысяч объявлений. Их увидело 11,4 миллионов американцев. Российской "фабрикой троллей" было создано 470 страниц в facebook. Эти страницы, в свою очередь, сгенерировали 80 тысяч единиц контента, который распространили на более чем 126 млн американцев.

Всего опубликовано 3,5 тысяч платных объявлений за 2015-2017 годы.

Как сообщалось, Специальный прокурор США Роберт Мюллер выдвинул обвинения против 13 россиян, которые работали на "фабрике троллей", и еще 3 организаций во вмешательстве в выборы президента Соединенных Штатов.

"Украинская правда" в Threads

Темы: СШАРосcияfacebook
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