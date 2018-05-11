СБУ затримала двох ділків, які "підставляли" її керівництво

Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою затримали у Києві двох зловмисників, які вимагали гроші з бізнесменів нібито від імені керівництва спецслужби.

"Двоє ділків, представляючись помічниками одного із заступників голови служби, вимагали кошти з підприємців Хмельниччини", – інформує сама СБУ.

"Зловмисники, посилаючись на неіснуючу заяву щодо порушень у здійсненні господарської діяльності та нібито пряму вказівку керівництва СБУ на вжиття заходів, які призведуть до зупинення роботи підприємців, вимагали 26 тисяч доларів США за "закриття питання" та подальше "кришування" їхньої діяльності", – додає відомство.

Підприємці відразу повідомили правоохоронців щодо отриманої "пропозиції".

Під час "переговорів" із шахраями суму хабара зменшили до 16 тисяч доларів.

Оперативники СБУ затримали ділків під час отримання всіє суми хабара.

Ділки, представляючись помічниками одного із заступників голови СБУ, вимагали хабар СБУ

Ділки, представляючись помічниками одного із заступників голови СБУ, вимагали хабар СБУ

У рамках відкритого кримінального провадження, тривають невідкладні слідчі дії.

Днями СБУ повідомила, що за 2015-2018 роки за різні злочини було покарано 21 її працівника.