СБУ задержала двух дельцов, "подставлявших" ее руководство

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Пятница, 11 мая 2018, 09:26

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой задержали в Киеве двух злоумышленников, которые требовали деньги с бизнесменов якобы от имени руководства спецслужбы.

"Двое дельцов, которые представляясь помощниками одного из заместителей главы службы, требовали средства с предпринимателей Хмельницкой области", – информирует сама СБУ.

"Злоумышленники, ссылаясь на несуществующее заявление о нарушениях в ведении хозяйственной деятельности и якобы прямое указание руководства СБУ на принятие мер, которые приведут к остановке работы предпринимателей, требовали 26 тысяч долларов США за "закрытие вопроса" и дальнейшее "крышевание" их деятельности", – добавляет ведомство.

Предприниматели сразу сообщили правоохранителям о полученном "предложении".

Во время "переговоров" с мошенниками сумму взятки уменьшили до 16 тысяч долларов.

Оперативники СБУ задержали дельцов при получении всей суммы взятки.

Дельцы, представляясь помощниками одного из заместителей главы СБУ, требовали взятку
Дельцы, представляясь помощниками одного из заместителей главы СБУ, требовали взятку
СБУ
Дельцы, представляясь помощниками одного из заместителей главы СБУ, требовали взятку
Дельцы, представляясь помощниками одного из заместителей главы СБУ, требовали взятку
СБУ
 

В рамках открытого уголовного производства продолжаются неотложные следственные действия.

На днях СБУ сообщила, что за 2015-2018 годы за разные преступления был наказан 21 ее работник.

Темы: СБУ взятка криминал
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