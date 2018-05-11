СБУ задержала двух дельцов, "подставлявших" ее руководство
Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой задержали в Киеве двух злоумышленников, которые требовали деньги с бизнесменов якобы от имени руководства спецслужбы.
"Двое дельцов, которые представляясь помощниками одного из заместителей главы службы, требовали средства с предпринимателей Хмельницкой области", – информирует сама СБУ.
"Злоумышленники, ссылаясь на несуществующее заявление о нарушениях в ведении хозяйственной деятельности и якобы прямое указание руководства СБУ на принятие мер, которые приведут к остановке работы предпринимателей, требовали 26 тысяч долларов США за "закрытие вопроса" и дальнейшее "крышевание" их деятельности", – добавляет ведомство.
Предприниматели сразу сообщили правоохранителям о полученном "предложении".
Во время "переговоров" с мошенниками сумму взятки уменьшили до 16 тысяч долларов.
Оперативники СБУ задержали дельцов при получении всей суммы взятки.
В рамках открытого уголовного производства продолжаются неотложные следственные действия.
На днях СБУ сообщила, что за 2015-2018 годы за разные преступления был наказан 21 ее работник.