В СБУ кажуть, що покарали за хабарі, наркотики і зброю 21 службовця

21 працівника Служби безпеки України притягнули до відповідальності за вчинення різного роду злочинів за 2015-2018 роки – від отримання чи пропозиції хабара до розголошення держтаємниці і створення терористичної групи.

Про це йдеться у відповіді СБУ на запит "Української правди".

Зазначається, що серед засуджених є навіть підполковники і полковники.

"Судовими органами винесено 21 вирок стосовно 1 заступника начальника управління, 1 заступника начальника відділу, 1 слідчого, 1 консультанта-експерта, 5 оперуповноважених, 11 спеціалістів та 1 інженера", - йдеться у відповіді на запит.

Зокрема, заступника начальника управління (полковника) засудили до 5 років ув’язнення з позбавленням військового звання "полковник" за ч. 2 ст. 163 (порушення таємниці листування), ч.2 ст. 330 (передача або збирання відомостей, що становлять конфіденційну інформацію, яка є власністю держави) та ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) ККУ.

Заступнику начальника відділу (полковнику юстиції) призначили покарання у вигляді позбавлення волі на строк 5 років 1 місяць без конфіскації майна за ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи) та ч. 3 ст. 408 (дезертирство) ККУ.

Старшого слідчого в ОВС (полковника юстиції) засудили до 7 років 6 місяців ув’язнення з конфіскацією всього особистого майна, а також позбавленням військового звання "полковник юстиції" за ч. 3 ст. 368 (одержання хабара) ККУ.

Консультанту-експерту присудили 3 роки 2 місяці позбавлення волі з випробуванням – іспитовим строком тривалістю 3 роки за ст. 163 (порушення таємниці листування), ст. 358 (підроблення документів), 362 (викрадення, привласнення, вимагання комп'ютерної інформації або заволодіння нею шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем) та 366 (службове підроблення) ККУ.

Старшого оперуповноваженого в ОВС (майора) оштрафували на 20,4 тисячі гривень з позбавленням права обіймати посади, які передбачають здійснення функцій представництва влади строком на 3 роки за ч.2 ст. 163 порушення таємниці листування та ч. 1 ст. 368 (одержання хабара) ККУ. Відповідно до ст.75 ККУ вказану особу звільнено від відбування покарання з випробуванням строком на 2 роки.

Старшого оперуповноваженого в ОВС (майора) оштрафували на 20,4 тисячі гривень з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих функцій у державних органах та органах самоврядування строком на 1 рік за ч. 1 ст. 368 (одержання хабара) ККУ.

Старшого оперуповноваженого (капітана) оштрафували на 25,5 тисячі гривень з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих функцій у державних органах та органах самоврядування строком на 3 роки за ч.1 ст. 368 (одержання хабара) ККУ.

Старшому оперуповноваженому (старшому лейтенанту) призначено покарання у вигляді службового обмеження для військовослужбовців строком на 1 рік з помісячним відрахуванням в дохід держави 15% із суми його грошового забезпечення за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) ККУ.

Оперуповноваженого (майора) оштрафували на 25,5 тисячі гривень за ч.2 ст. 369-2 (зловживання впливом) ККУ.

Головному спеціалісту (підполковнику) призначено покарання у вигляді 3 років позбавлення волі зі штрафом у розмірі 1000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян зі звільненням його від відбуття покарання у вигляді позбавлення волі з іспитовим строком на 1 рік за ч.2. ст. 28 (вчинення злочину групою осіб), ч. 2 ст. 163 (порушення таємниці листування), ч.2 ст.369-2 (зловживання впливом)ККУ.

Спеціаліста (підполковника) оштрафували на 25,5 тисячі гривень з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування строком на 3 роки за ч.2 ст.369-2 (зловживання впливом) ККУ.

Головного спеціаліста (майора) оштрафували на 11,9 тисячі гривень за ч. 3 ст. 407 (самовільне залишення військової частини або місця служби) ККУ.

Головного спеціаліста (капітана) засудили до 3 років позбавлення волі за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) ККУ.

Головного спеціаліста (майора) зобов’язано відшкодувати на користь СБУ матеріальну шкоду у розмірі 114,7 тисячі гривень за ч. 3 ст. 407 (самовільне залишення військової частини або місця служби) ККУ.

Спеціаліста 1 категорії (майора) засудили до 2 років в’язниці за ч. 1 ст. 328 (розголошення державної таємниці), ч. 1 ст. 387 (розголошення даних досудового слідства або дізнання) ККУ. На підставі ст. 75 ККУ звільнений від відбування покарання з іспитовим строком на 1 рік.

Спеціаліста 1 категорії (майора) засудили до 5 років в’язниці за ч. 1 ст. 328 (розголошення державної таємниці), ч.1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) ККУ. На підставі ст. 75 ККУ звільнений від відбування покарання з випробуванням з іспитовим строком на 3 роки.

Спеціаліста (капітана) засудили до 5 років позбавлення волі за ч. 1 ст. 328 (розголошення держаної таємниці) ККУ. На підставі ст. 75 ККУ звільнений від відбування покарання з іспитовим строком на 2 роки.

Спеціаліста СБУ засудили до 3 років 6 місяців ув’язнення за ч.1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) ККУ. На підставі ст. 2 Закону України "Про амністію у 2016 році" звільнено від відбування покарання.

Спеціаліста (прапорщика) засудили до 5 років позбавлення волі за ч.2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання чи збут наркотиків) ККУ. На підставі ст. 75 ККУ звільнений від відбування покарання з іспитовим строком на 3 роки.

Спеціаліста (лейтенанта) засудили до 5 років позбавлення волі за ч. 3 ст. 411 (умисне знищення або пошкодження військового майна) ККУ. На підставі ст. 75, 76 ККУ звільнений від відбування покарання з випробуванням з іспитовим строком на 3 роки.

Інженера 1 категорії засудили до 3 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати в правоохоронних органах посади, пов’язані з доступом до інформації з обмеженим доступом строком на 3 роки за ч. 1 ст. 330 (передача або збирання відомостей, що становлять конфіденційну інформацію, яка є власністю держави) ККУ. На підставі ст. 75 ККУ звільнений від відбування покарання з іспитовим строком на 1 рік.

Зазначається, що загалом з червня 2015 року по квітень 2018 року за матеріалами УВБ СБУ зареєстровано 89 кримінальних проваджень стосовно співробітників СБУ.

Окрім винесеного 21 вироку, до суду передано ще 26 справ.

"А саме: за статтею 111 (державна зрада) КК України – 2, ст. 189 (вимагання) – 2, ст. 190 (шахрайство) – 2, ст. 258-3 (створення терористичної групи) – 1, ст. 305 (контрабанда наркотиків) – 1, ст. 364 (зловживання владою) – 3, ст. 368 (одержання хабара) – 13 та ст. 369 (давання хабара) – 2.

Раніше директор НАБУ повідомив, що 24 квітня співробітники бюро затримали працівника СБУ на хабарі у понад 47 тисяч доларів.

Він додав, що ця справа є продовженням "операції, яка була зірвана працівниками СБУ у грудні 2017 року".

Пізніше співробітнику СБУ і посереднику повідомили про підозри.

27 квітня НАБУ опублікувало фрагменти слідчих дій з викриття отримання хабара співробітником Служби безпеки, який був затриманий 24 квітня.

Затриманого СБУшника арештували з правом застави у 1,2 мільйона.