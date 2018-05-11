На параді в Луганську маршували діти, а комуністи з РФ водили іноземців – ОБСЄ

На військовий парад до Дня перемоги 9 травня в окупованому Луганську бойовики вигнали групу дітей, які маршували колонами.

Про це повідомляє у Facebook прес-служба Моніторингової місії ОБСЄ.

"У Луганську спостерігачі бачили парад за участю приблизно 1 000 озброєних членів збройних формувань, вишикуваних у 10 колон, і близько 140 неозброєних дітей (віком 12–15 років), вишикуваних у 2 колони", - йдеться у звіті.

Крім того, розповідають у місії, упродовж всього дня в центрі міста було виставлене важке озброєння.

"На Театральній площі в центрі міста спостерігачі бачили групу з приблизно 20 іспаномовних осіб, яких супроводжували особи з плакатом, який свідчив, що вони є представниками Комуністичної партії Російської Федерації", - кажуть в ОБСЄ.

Згідно з повідомленням, у Донецьку СММ спостерігала за парадом за участю приблизно 5–6 тисяч бойовиків, вишикуваних у приблизно 50 колон, дві з яких складалися з жінок.

"А також колона з 70 озброєних чоловіків, яку було представлено як підрозділ із Південної Осетії", - розповідають спостерігачі.

За даними місії, після маршу ватажки бойовиків виступили з промовами. Упродовж всього дня в центрі міста також було виставлене важке озброєння.

"Команда СММ також бачила дві модифіковані вантажівки військового типу; за словами керівників збройних формувань, це були РСЗВ, виготовлені в непідконтрольних урядові районах Донецької області", - йдеться у звіті.