На параде в Луганске маршировали дети, а коммунисты из РФ водили иностранцев

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Пятница, 11 мая 2018, 10:38

На военный парад ко Дню победы 9 мая в оккупированном Луганске боевики выгнали группу детей, которые маршировали колоннами.

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Мониторинговой миссии ОБСЕ.

Луганске наблюдатели видели парад с участием примерно 1000 вооруженных членов вооруженных формирований, построенных в 10 колонн, и около 140 невооруженных детей (в возрасте 12-15 лет), выстроенных в 2 колонны", - говорится в отчете.

Кроме того, рассказывает миссия, в течение всего дня в центре города было выставлено тяжелое вооружение.

"На Театральной площади в центре города наблюдатели видели группу из примерно 20 испаноязычных лиц, которых сопровождали лица с плакатом, который гласил, что они являются представителями Коммунистической партии Российской Федерации", - рассказывают в ОБСЕ.

Согласно сообщению, в Донецке СММ наблюдала за парадом с участием примерно 5-6 тысяч боевиков, выстроенных в примерно 50 колонн, две из которых состояли из женщин.

"А также колонна из 70 вооруженных мужчин, которая была представлена как подразделение из Южной Осетии", - рассказывают наблюдатели.

По данным миссии, после марша главари боевиков выступили с речами. В течение всего дня в центре города также было выставлено тяжелое вооружение.

"Команда СММ также видела два модифицированных грузовика военного типа; по словам руководителей вооруженных формирований, это были РСЗО, изготовленные в неподконтрольных правительству районах Донецкой области", - говорится в отчете.

Украинская правда
Темы: Луганск ОРДЛО дети Испания коммунизм
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