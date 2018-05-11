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Вбивцю іноземця в Харкові затримали за кордоном – поліція

П'ятниця, 11 травня 2018, 11:32

На території іншої держави правоохоронці затримали підозрюваного у замовному вбивстві громадянина Азербайджану біля харківського ресторану.

Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Харківській області Олег Бех в ефірі телеканалу ОТБ.

"Одна особа була оголошена в міжнародний розшук - це виконавець вбивства, який використовував для цього автоматичну зброю. Вказана особа одна - вже затримана і, сподіваюся, найближчим часом цю особу екстрадують до Харкова для слідчих дій", - сказав Бех.

Бех не уточнив, на території якої держави був затриманий підозрюваний, але запевнив, що злочин був замовним і пов’язаний з розподілом впливу в кримінальному світі.

За словами правоохоронця, в підготовці вбивства брали участь два виконавця. Ще двоє людей прикривали злочинців і займалися "розвідкою".

В ніч на 30 березня у Харкові сталася стрілянина біля ресторану "Агдам", в результаті якої помер 32-річний громадянин Азербайджану.

Українська правда
Теми: поліціявбивствоХарків
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