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Убийцу иностранца в Харькове задержали за границей – полиция

Пятница, 11 мая 2018, 11:32

На территории другого государства правоохранители задержали подозреваемого в заказном убийстве гражданина Азербайджана у харьковского ресторана.

Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Олег Бех в эфире телеканала ОТБ.

"Один человек был объявлен в международный розыск - это исполнитель убийства, который использовал для этого автоматическое оружие. Указанное лицо - уже задержали и, надеюсь, в ближайшее время это лицо экстрадируют в Харьков для следственных действий", - сказал Бех.

Бех не уточнил, на территории какого государства был задержан подозреваемый, но заверил, что преступление было заказным и связано с распределением влияния в криминальном мире.

По словам правоохранителя, в подготовке убийства участвовали два исполнителя. Еще два человека прикрывали преступников и занимались "разведкой".

В ночь на 30 марта в Харькове произошла перестрелка у ресторана "Агдам", в результате которой скончался 32-летний гражданин Азербайджана.

Украинская правда
Темы: полицияубийствоХарьков
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