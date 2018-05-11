Генпрокурор: Сталін і Путін – однієї крові

Україна готова звільняти території, тимчасово окуповані Росією, виключно шляхом дипломатії, а не ціною тисяч людських життів.

Про це заявив генеральний прокурор Юрій Луценко виступаючи на "Острог Forum – 2018" в Острозі Рівненської області.

"Пам'ятайте завжди, що зданий фашистам Київ коштував півмільйона полонених, а взятий у фашистів через декілька років Київ коштував півмільйона вбитих, частково навіть неозброєних українських людей, яких кинули на кулемети. Такими методами звільняти навіть свою святу землю ми не маємо права", – сказав генпрокурор.

"Ми не готові отримувати 10 тисяч убитих щодня. Донбас буде звільнено через дипломатичні, економічні та інші методи, які не мають привести до такої ціни і це наша відмінність від тоталітарної Росії: тодішньої і нинішньої, Сталіна і Путіна, які одної крові, і п'ють цю кров у поневолених народів", – наголосив він.

Водночас Луценко відзначив значний прогрес у реформуванні української армії в порівнянні з 2014 роком.

"План Путіна військової прогулянки до Києва зараз неможливий. І це є попередня перемога України, її війська та усього народу", – вважає він.

12 квітня президент Петро Порошенко заявив, що запропонує Верховній Раді припинити дію окремих положень договору про дружбу з Росією, яка вже 4 роки здійснює військову агресію проти України, та вийти з усіх статутних органів СНД.

Росія здійснює військову агресію по відношенню до України з 2014 року. Постачає незаконним збройним формуванням на Донбасі техніку і підсилює їх лави солдатами своїх регулярних військ. При цьому РФ не визнає своєї участі у військових діях, називаючи їх "внутрішньоукраїнським конфліктом". У березні 2014 року Росія незаконно анексувала український півострів Крим.