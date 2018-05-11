Генпрокурор: Сталин и Путин – одной крови

Украина готова освобождать территории, временно оккупированные Россией, исключительно путем дипломатии, а не ценой тысяч человеческих жизней.



Об этом заявил генеральный прокурор Юрий Луценко выступая на "Острог Forum - 2018" в Остроге Ровенской области.



"Помните всегда, что сданный фашистам Киев стоил полмиллиона пленных, а взятый у фашистов через несколько лет Киев стоил полмиллиона убитых, частично даже невооруженных украинских людей, которых бросили на пулеметы. Такими методами освобождать даже свою святую землю мы не имеем права", - сказал генпрокурор.



"Мы не готовы получать 10 тысяч убитых ежедневно. Донбасс будет освобожден дипломатическими, экономическими и другими методами, которые не должны привести к такой цене и это наше отличие от тоталитарной России: тогдашней и нынешней, Сталина и Путина, которые одной крови и пьют эту кровь у порабощенных народов", – подчеркнул он.



Луценко отметил значительный прогресс в реформировании украинской армии по сравнению с 2014 годом.



"План Путина военной прогулки в Киев сейчас невозможен. И это предварительная победа Украины, ее войска и всего народа", – считает он.