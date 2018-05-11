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Генпрокурор: Сталин и Путин – одной крови

Пятница, 11 мая 2018, 12:44

Украина готова освобождать территории, временно оккупированные Россией, исключительно путем дипломатии, а не ценой тысяч человеческих жизней.

Об этом заявил генеральный прокурор Юрий Луценко выступая на "Острог Forum - 2018" в Остроге Ровенской области.

"Помните всегда, что сданный фашистам Киев стоил полмиллиона пленных, а взятый у фашистов через несколько лет Киев стоил полмиллиона убитых, частично даже невооруженных украинских людей, которых бросили на пулеметы. Такими методами освобождать даже свою святую землю мы не имеем права", - сказал генпрокурор.

"Мы не готовы получать 10 тысяч убитых ежедневно. Донбасс будет освобожден дипломатическими, экономическими и другими методами, которые не должны привести к такой цене и это наше отличие от тоталитарной России: тогдашней и нынешней, Сталина и Путина, которые одной крови и пьют эту кровь у порабощенных народов", – подчеркнул он.

Луценко отметил значительный прогресс в реформировании украинской армии по сравнению с 2014 годом.

"План Путина военной прогулки в Киев сейчас невозможен. И это предварительная победа Украины, ее войска и всего народа", – считает он.

12 апреля президент Петр Порошенко заявил, что предложит Верховной Раде прекратить действие отдельных положений договора о дружбе с Россией, которая уже 4 года осуществляет военную агрессию против Украины, и выйти из всех уставных органов СНГ.

Россия осуществляет военную агрессию по отношению к Украине с 2014 года. Поставляет незаконным вооруженным формированиям на Донбассе технику и усиливает их ряды солдатами своих регулярных войск. При этом РФ не признает своего участия в военных действиях, называя их "внутриукраинским конфликтом". В марте 2014 года Россия незаконно аннексировала украинский полуостров Крым.

Валентина Романенко, УП

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Темы: ЛуценкоДонбассПутин
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