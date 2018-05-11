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Українцям анонсували безвіз в 4 країни Латинської Америки

П'ятниця, 11 травня 2018, 14:37

У Міністерстві закордонних справ заявили, що Україна найближчим часом може укласти угоди про скасування віз з чотирма країнами Латинської Америки.

Про це в ході круглого столу "Європейський вибір України після Революції Гідності: можливості та проблеми" заявив заступник начальника Управління консульського обслуговування Департаменту консульської служби МЗС Сергій Міняйло, передає "Інтерфакс-Україна".

"З чотирма країнами цього регіону (Латинської Америки – ред.) були детально обговорені можливості вже найближчим часом складання договорів про скасування візового режиму. Це Уругвай, Перу, Колумбія, предметні дискусії були щодо Мексики", - сказав Міняйло у п'ятницю в Києві.

Представник МЗС нагадав, на сьогодні громадяни України можуть подорожувати без віз до 85 держав світу.

Безвізовий режим між Україною і Євросоюзом набув чинності 11 червня 2017 року.

Також з 31 грудня 2017 року між Україною та ОАЕ почав діяти безвізовий режим.

В березні 2018 року Україна підписала угоду про безвіз з Катаром.

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Українська правда

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Теми: безвізУкраїна
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