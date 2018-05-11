Украинцам анонсировали безвиз в 4 страны Латинской Америки

В Министерстве иностранных дел заявили, что Украина в ближайшее время может заключить соглашения об отмене виз с четырьмя странами Латинской Америки.

Об этом в ходе круглого стола "Европейский выбор Украины после Революции Достоинства: возможности и проблемы" заявил заместитель начальника Управления консульского обслуживания Департамента консульской службы МИД Сергей Меняйло, передает "Интерфакс-Украина".

"С четырьмя странами этого региона (Латинской Америки - ред.) были детально обсуждены возможности уже в ближайшее время составления договоров об отмене визового режима. Это Уругвай, Перу, Колумбия, предметные дискуссии были по Мексике", - сказал Меняйло в пятницу в Киеве.

Представитель МИД напомнил, сегодня граждане Украины могут путешествовать без виз в 85 стран мира.

Безвизовый режим между Украиной и Евросоюзом вступил в силу 11 июня 2017 года.

Также с 31 декабря 2017 года между Украиной и ОАЭ начал действовать безвизовый режим.

В марте 2018 года Украина подписала соглашение о безвизе с Катаром.

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