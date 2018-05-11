Украинцам анонсировали безвиз в 4 страны Латинской Америки

2289 просмотров
Пятница, 11 мая 2018, 14:37

В Министерстве иностранных дел заявили, что Украина в ближайшее время может заключить соглашения об отмене виз с четырьмя странами Латинской Америки.

Об этом в ходе круглого стола "Европейский выбор Украины после Революции Достоинства: возможности и проблемы" заявил заместитель начальника Управления консульского обслуживания Департамента консульской службы МИД Сергей Меняйло, передает "Интерфакс-Украина".

"С четырьмя странами этого региона (Латинской Америки - ред.) были детально обсуждены возможности уже в ближайшее время составления договоров об отмене визового режима. Это Уругвай, Перу, Колумбия, предметные дискуссии были по Мексике", - сказал Меняйло в пятницу в Киеве.

Представитель МИД напомнил, сегодня граждане Украины могут путешествовать без виз в 85 стран мира.

Безвизовый режим между Украиной и Евросоюзом вступил в силу 11 июня 2017 года.

Также с 31 декабря 2017 года между Украиной и ОАЭ начал действовать безвизовый режим.

В марте 2018 года Украина подписала соглашение о безвизе с Катаром.

Читайте также: 7 евро за безвиз: как и когда изменятся правила въезда в Шенген

Украинская правда
Темы: безвиз Украина
powered by lun.ua
По теме
Новая система "безвиза": по 7 евро - не за поездку, разрешение на 3 года 2 мая 2018, 18:13
Безвизом воспользовались почти полмиллиона украинцев 25 апреля 2018, 17:57
Граждане Украины смогут ездить в китайскую провинцию Хайнань без виз 20 апреля 2018, 20:52
Все новости
Главные новости
Луценко сказал, когда внесет представления на еще трех нардепов
Порошенко предлагает "Нормандской четверке" встретится в начале июня
Луценко депортировал бы таких хулиганов, как обидчики Найема
У Украины пока нет перспективы членства в ЕС – Мингарелли
Все новости
реформа

Объясняем вступление в 1 класс

история

Свято, дополнительный выходной или будень? Что для вас 8 марта, 1 и 8 мая