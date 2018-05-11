Фінал Ліги Чемпіонів: безпеку гарантуватимуть 12 тисяч силовиків

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П'ятниця, 11 травня 2018, 15:01

Публічну безпеку під час фінального матчу Ліги Чемпіонів в Києві забезпечуватимуть близько 12 тисяч правоохоронців.

Про це 11 травня заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий під час робочої наради в аеропорту "Бориспіль", інформує департамент комунікації МВС.

"На час проведення фінального матчу Ліги Чемпіонів планується залучати близько 12 тисяч правоохоронців. З них – 6 тисяч поліцейських, 3 тисячі нацгвардійців, тисяча прикордонників та інші підрозділи", – сказав Яровий. 

Він сказав, що всі органи системи МВС відпрацьовують алгоритм дій із забезпечення публічної безпеки на час проведення матчів.

Яровий наголосив на необхідності посилити співпрацю з міжнародним бюро Інтерполу.

За його словами, основне навантаження буде припадати на міжнародний аеропорт "Бориспіль". Також гості прибуватимуть в "Жуляни" та аеропорти Харкова та Одеси.

У столичних аеропортах очікується понад 20 тисяч вболівальників, учасників змагань та офіційних делегацій, більшість з яких прибудуть чартерними рейсами.

Раніше посольство Великої Британії в Україні попередило фанатів футбольного клубу "Ліверпуль", який 26 травня гратиме у фінальному матчі Ліги Чемпіонів у Києві, про можливі напади на іноземців у столиці України.

Теми: футбол поліція Київ
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