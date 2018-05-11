Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Фінал Ліги Чемпіонів: безпеку гарантуватимуть 12 тисяч силовиків

П'ятниця, 11 травня 2018, 15:01

Публічну безпеку під час фінального матчу Ліги Чемпіонів в Києві забезпечуватимуть близько 12 тисяч правоохоронців.

Про це 11 травня заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий під час робочої наради в аеропорту "Бориспіль", інформує департамент комунікації МВС.

"На час проведення фінального матчу Ліги Чемпіонів планується залучати близько 12 тисяч правоохоронців. З них – 6 тисяч поліцейських, 3 тисячі нацгвардійців, тисяча прикордонників та інші підрозділи", – сказав Яровий. 

Він сказав, що всі органи системи МВС відпрацьовують алгоритм дій із забезпечення публічної безпеки на час проведення матчів.

Яровий наголосив на необхідності посилити співпрацю з міжнародним бюро Інтерполу.

За його словами, основне навантаження буде припадати на міжнародний аеропорт "Бориспіль". Також гості прибуватимуть в "Жуляни" та аеропорти Харкова та Одеси.

У столичних аеропортах очікується понад 20 тисяч вболівальників, учасників змагань та офіційних делегацій, більшість з яких прибудуть чартерними рейсами.

Раніше посольство Великої Британії в Україні попередило фанатів футбольного клубу "Ліверпуль", який 26 травня гратиме у фінальному матчі Ліги Чемпіонів у Києві, про можливі напади на іноземців у столиці України.

Теми: футболполіціяКиїв
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

фотоЗалужний і Умєров з'їздили до Сирського і обговорили план дій

Усі новини...
футбол
Суд арештував генерального секретаря УАФ Запісоцького
Генерального секретаря УАФ Запісоцького затримали для доставки в суд
Суд скасував рішення про відсторонення з посади президента Павелка – УАФ
Останні новини
21:09
Мінфін залучив понад 5 мільярдів від продажу ОВДП
21:05
В Одесі повідомляють про звуки вибухів, працює ППО
21:03
Програму безкоштовного обміну ламп для пенсіонерів розширили
21:02
Міністри оборони Латвії та України обговорили в Києві створення "коаліції дронів"
20:50
"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений
20:43
Оновлено Повітряні сили повідомляють: ударні БпЛА рухаються на північ
20:40
Ірландія скоротить виплати прибулим українцям і зобов’яже швидше шукати власне житло
20:31
Розвідка США: Росія втратила в Україні 90% армії, зібраної перед вторгненням
20:15
Герега має посвідку на довгострокове проживання в Іспанії – "Схеми"
20:12
Австрія блокує 12-й пакет антиросійських санкцій ЄС через Raiffeisen – ЗМІ
Усі новини...
Реклама: