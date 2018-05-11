Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Финал Лиги Чемпионов: безопасность будут обеспечивать 12 тысяч силовиков

Пятница, 11 мая 2018, 15:01

Публичную безопасность во время финального матча Лиги Чемпионов в Киеве будут обеспечивать около 12 тысяч правоохранителей.

Об этом 11 мая заявил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой во время рабочего совещания в аэропорту "Борисполь", информирует департамент коммуникации МВД.

"На время проведения финального матча Лиги Чемпионов планируется привлекать около 12 тысяч правоохранителей. Из них - 6 тысяч полицейских, 3000 нацгвардейцев, тысяча пограничников и другие подразделения", – сказал Яровой.

Он сказал, что все органы системы МВД отрабатывают алгоритм действий по обеспечению общественной безопасности на время проведения матчей.

Яровой отметил необходимость усилить сотрудничество с международным бюро Интерпола.

По его словам, основная нагрузка будет приходиться на международный аэропорт "Борисполь". Также гости будут прибывать в "Жуляны" и аэропорты Харькова и Одессы.

В столичных аэропортах ожидается более 20 тысяч болельщиков, участников соревнований и официальных делегаций, большинство из которых прибудут чартерными рейсами.

Ранее посольство Великобритании в Украине предупредило фанатов футбольного клуба "Ливерпуль", который 26 мая будет играть в финальном матче Лиги Чемпионов в Киеве, о возможных нападениях на иностранцев в столице Украины.


Темы: футболполицияКиев
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
футбол
Суд арестовал генерального секретаря УАФ Записоцкого
Генерального секретаря УАФ Записоцкого задержали для доставки в суд
Суд отменил решение об отстранении с должности президента Павелко - УАФ
Последние новости
05:31
ФотоРазрушения в многоэтажке Киева вызвал российский дрон, два человека ранены – КГВА 
04:57
В случае остановки западной помощи Украина потеряет способность сдерживать РФ – ISW
04:01
ISW зафиксировал, что российские войска продвинулись на северо-западном фланге Авдеевки
03:18
США ускорят продажу самолетов F-16 Тайваню
02:33
"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  
01:32
В Одесской области работает ПВО
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работала ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
00:14
ОбновляетсяВ Киеве есть попадания по жилым домам в двух районах - Кличко
Все новости...
Реклама: