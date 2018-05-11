Финал Лиги Чемпионов: безопасность будут обеспечивать 12 тысяч силовиков

Публичную безопасность во время финального матча Лиги Чемпионов в Киеве будут обеспечивать около 12 тысяч правоохранителей.



Об этом 11 мая заявил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой во время рабочего совещания в аэропорту "Борисполь", информирует департамент коммуникации МВД.



"На время проведения финального матча Лиги Чемпионов планируется привлекать около 12 тысяч правоохранителей. Из них - 6 тысяч полицейских, 3000 нацгвардейцев, тысяча пограничников и другие подразделения", – сказал Яровой.



Он сказал, что все органы системы МВД отрабатывают алгоритм действий по обеспечению общественной безопасности на время проведения матчей.



Яровой отметил необходимость усилить сотрудничество с международным бюро Интерпола.



По его словам, основная нагрузка будет приходиться на международный аэропорт "Борисполь". Также гости будут прибывать в "Жуляны" и аэропорты Харькова и Одессы.



В столичных аэропортах ожидается более 20 тысяч болельщиков, участников соревнований и официальных делегаций, большинство из которых прибудут чартерными рейсами.



Ранее посольство Великобритании в Украине предупредило фанатов футбольного клуба "Ливерпуль", который 26 мая будет играть в финальном матче Лиги Чемпионов в Киеве, о возможных нападениях на иностранцев в столице Украины.





