Финал Лиги Чемпионов: безопасность будут обеспечивать 12 тысяч силовиков

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Пятница, 11 мая 2018, 15:01

Публичную безопасность во время финального матча Лиги Чемпионов в Киеве будут обеспечивать около 12 тысяч правоохранителей.

Об этом 11 мая заявил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой во время рабочего совещания в аэропорту "Борисполь", информирует департамент коммуникации МВД.

"На время проведения финального матча Лиги Чемпионов планируется привлекать около 12 тысяч правоохранителей. Из них - 6 тысяч полицейских, 3000 нацгвардейцев, тысяча пограничников и другие подразделения", – сказал Яровой.

Он сказал, что все органы системы МВД отрабатывают алгоритм действий по обеспечению общественной безопасности на время проведения матчей.

Яровой отметил необходимость усилить сотрудничество с международным бюро Интерпола.

По его словам, основная нагрузка будет приходиться на международный аэропорт "Борисполь". Также гости будут прибывать в "Жуляны" и аэропорты Харькова и Одессы.

В столичных аэропортах ожидается более 20 тысяч болельщиков, участников соревнований и официальных делегаций, большинство из которых прибудут чартерными рейсами.

Ранее посольство Великобритании в Украине предупредило фанатов футбольного клуба "Ливерпуль", который 26 мая будет играть в финальном матче Лиги Чемпионов в Киеве, о возможных нападениях на иностранцев в столице Украины.


Темы: футбол полиция Киев
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