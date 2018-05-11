НАЗК ретельно перевірить декларації ще двох нардепів

Нацагентство з питань запобігання корупції перевірить електронні декларації за 2015-2017 роки ще двох народних депутатів.

Про це повідомляє прес-служба НАЗК.

Зокрема, регулятор перевірить декларації за 2017 рік позафракційного народного депутата Жеваго Костянтина і нардепа від партії "Блок Петра Порошенко" Павелко Андрія за 2015-2017 роки.

Крім того агентство прийняло рішення перевірити декларації директора "Львівтеплоенерго" Пакіжа Степана і прокурора Обухівського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області Хіміча Ігора.

Також НАЗК прийняло рішення про перевірку ще 8-ми декларацій службовців та продовжило термін перевірки декларацій 9-ти посадовців на ще 30 календарних днів.

Раніше агентство знайшло брехню в декларації Рабіновича, за нардепа візьметься НАБУ.