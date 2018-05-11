Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

НАЗК ретельно перевірить декларації ще двох нардепів

П'ятниця, 11 травня 2018, 15:22

Нацагентство з питань запобігання корупції перевірить електронні декларації за 2015-2017 роки ще двох народних депутатів.

Про це повідомляє прес-служба НАЗК.

Зокрема, регулятор перевірить декларації за 2017 рік позафракційного  народного депутата Жеваго Костянтина  і нардепа від партії "Блок Петра Порошенко" Павелко Андрія за 2015-2017 роки.

Крім того агентство прийняло рішення перевірити декларації директора "Львівтеплоенерго" Пакіжа Степана і прокурора Обухівського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області Хіміча Ігора.

Також НАЗК прийняло рішення про перевірку ще 8-ми декларацій службовців та продовжило термін перевірки декларацій 9-ти посадовців на ще 30 календарних днів.

Раніше агентство знайшло брехню в декларації Рабіновича, за нардепа візьметься НАБУ.

Українська правда
Теми: НАЗКдеклараціїВерховна Рада
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

фотоЗалужний і Умєров з'їздили до Сирського і обговорили план дій

Усі новини...
НАЗК
У НАЗК обіцяють перевірити не тільки військкомів, а й їхніх родичів, водіїв і коханок
Між ковідом та війною з мільярдами гривень: як і коли українські партії знову почнуть звітувати
Глава НАЗК заявив, що має ефективні "ліки" проти корупції
Останні новини
21:09
Мінфін залучив понад 5 мільярдів від продажу ОВДП
21:05
В Одесі повідомляють про звуки вибухів, працює ППО
21:03
Програму безкоштовного обміну ламп для пенсіонерів розширили
21:02
Міністри оборони Латвії та України обговорили в Києві створення "коаліції дронів"
20:50
"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений
20:43
Оновлено Повітряні сили повідомляють: ударні БпЛА рухаються на північ
20:40
Ірландія скоротить виплати прибулим українцям і зобов’яже швидше шукати власне житло
20:31
Розвідка США: Росія втратила в Україні 90% армії, зібраної перед вторгненням
20:15
Герега має посвідку на довгострокове проживання в Іспанії – "Схеми"
20:12
Австрія блокує 12-й пакет антиросійських санкцій ЄС через Raiffeisen – ЗМІ
Усі новини...
Реклама: