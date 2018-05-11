НАПК тщательно проверит декларации еще двух нардепов

Нацагентство по предупреждению коррупции проверит электронные декларации за 2015-2017 годы еще двух народных депутатов.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

В частности, регулятор проверит декларации за 2017 год внефракционного народного депутата Жеваго Константина и нардепа от партии "Блок Петра Порошенко" Павелко Андрея за 2015-2017 годы.

Кроме того агентство приняло решение проверить декларации директора "Львовтеплоэнерго" Пакижа Степана и прокурора Обуховского отдела Киево-Святошинского местной прокуратуры Киевской области Химича Игоря.

Также НАПК приняло решение о проверке еще 8-ми деклараций служащих и продлило срок проверки деклараций 9-ти чиновников на еще 30 календарных дней.

Ранее агентство нашло ложь в декларации Рабиновича, за нардепа возьмется НАБУ.