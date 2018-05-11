МВС: Поліція почала провадження щодо втручання в діяльність Яценюка

Національна поліція розпочала кримінальне провадження за фактом втручання в діяльність екс-прем`єр-міністра лідера партії "Народний фронт" Арсенія Яценюка.

Про це інформує 11 травня департамент комунікації Міністерства внутрішніх справ.

"Після низки публікацій в ЗМІ та звернень народних депутатів, Головним слідчим управлінням Національної поліції розпочато кримінальне провадження за фактом втручання в діяльність Арсенія Яценюка під час його перебування на посаді прем`єр-міністра з метою перешкоджання його діяльності і подальшої відставки з посади голови уряду", – вказано в повідомленні відомства Арсена Авакова.

Зазначається також, що "слідство розглядає версію змови групи осіб для реалізації цього злочинного задуму".

"За попередніми висновками, вони здійснювали втручання шляхом підкупу громадян, організації проплачених мітингів та розповсюдження дискредитаційної та неправдивої інформації у ЗМІ та через народних депутатів, експертів, інших осіб", – також йдеться в повідомленні МВС.

Директор Департаменту комунікацій зі ЗМІ МВС Артем Шевченко не зміг уточнити, про які саме публікації йдеться, однак підтвердив, що мова йде зокрема і про матеріали, пов'язані з нардепом-утікачем Олександром Онищенком.

Він також запевнив, що "звернення народних депутатів і публікацій в ЗМІ є достатніми підставами для реєстрації кримінального провадження".

На прохання назвати, хто саме з народних депутатів звертався із відповідними заявами в поліцію, Шевченко відповів: "Слідство мене про це не повідомляло і не уповноважувало".

Глава МВС член партії "Народний фронт" Арсен Аваков перепостив повідомлення міністерства у своєму Twitter і закликав "розкрити брудну політичну корупцію".

Эта грязная политическая коррупция должна быть вскрыта!

Нужно назвать всё своими именами. Будущее должно быть без этой грязи - продавцов дискредитации, голосов и фейков , покупателей и исполнителей. Дышать всем станет легче! https://t.co/fYzf74pkRh pic.twitter.com/qSjNuxmUH1 — Arsen Avakov (@AvakovArsen) May 11, 2018

Як повідомлялось, народний депутат Олександр Онищенко, який підозрюється в організації схеми з розкрадання коштів при видобутку і продажу природного газу, в 2016 році у коментарі для британської газети The Independent, заявляв, що президент Петро Порошенко виділяв йому фінансування на дискредитаційну кампанію, протести і підкуп ЗМІ заради публікацій проти Яценюка.

"Народний фронт" тоді вимагав від Національного антикорупційного бюро та Генеральної прокуратури розслідувати заяви Олександра Онищенка та назвати замовника цькування Яценюка.