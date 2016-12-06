Від НАБУ й ГПУ вимагають назвати замовника "цькування Яценюка"

"Народний фронт" вимагає від Національного антикорупційного бюро та Генеральної прокуратури розслідувати заяви Олександра Онищенка та назвати замовника цькування Арсенія Яценюка.

Про це заявив лідер фракції цієї партії у Верховній Раді Максим Бурбак, виступаючи з трибуни парламенту в оточенні своїх соратників.

Він сказав, що "Народний фронт" 2,5 роки заявляв про системну дискредитаційну кампанію проти свого лідера Яценюка і уряду, який він очолював.

А тепер газета The Independent опублікувала заяви Онищенка, який розповів, що високопоставлений державний чиновник просив його організувати і профінансувати наклепницьку кампанію проти екс-прем'єра Яценюка.

"Сьогодні українське суспільство отримало шокуюче підтвердження, як за корупційні гроші в Україні можна міняти уряди, вбивати довіру в легітимних прозахідних керівників на найвищих посадах, за вкрадені у держави кошти обдурювати громадян – замість них вирішувати їхні життя й долю країни", – сказав Бурбак.

"Мова йде про державний злочин, коли мафія реалізує свої інтереси на найвищих щаблях влади", – додав він.

Бурбак зазначив, що Онищенко "на замовлення організував цькування Яценюка через те, що прем’єр-міністр заважав корупційним злочинам", що щомісячний бюджет на кампанію проти Яценюка складав 3 млн доларів – і Онищенко витратив загалом 30 млн доларів, організовуючи протести і оплачуючи публікації у ЗМІ, через що рейтинг Яценюка впав.

"Скинення уряду було метою змови, у якій брали участь багато тих, хто сидить у цій сесійній залі", – заявив Бурбак.

За його словами, Яценюк підвищив рентну плату до 70% "на діяльність спільних підприємств, які були годівницею Онищенка", звільнив міністра екології, "заведеного в уряд Онищенком через квоту фракції "Батьківщина", відмовився призначити у виконавчу владу "людину, яка мала забезпечити корупційні доходи з українських надр".

"Тепер ми знаємо, хто проплачував біл-борди проти Яценюка, замовні матеріали в ЗМІ, брехливі сюжети й програми на телебаченні, звезені за гроші мітинги під Кабміном. Онищенко сам зізнався всьому світові в цьому", – сказав депутат.

Він додав, що звинувачення Миколи Гордієнка про вкрадені 7,5 мільярдів гривень, звинувачення Олексія Мочанова у крадіжці "міфічного мільярда", критичні заяви Міхеіла Саакашвілі, який претендував на прем’єрство, також були частиною цієї кампанії.

"Яценюк також зупинив одну з грандіозних афер, арештувавши 1,5 мільярди доларів, вкрадених режимом Януковича, – зараз ці кошти знову намагаються вкрасти, перепродаючи за відкати 80% офшорні компанії, на яких записані ці гроші…", – заявив Бурбак.

За його словами, Онищенко, Саакашавілі, Мочанов, Гордієнко – "це виконавці".

"Ми вимагаємо від НАБУ, від Генеральної прокуратури назвати ім’я замовника і виконавців цих брудних технологій. Прошу вважати це офіційним зверненням фракції "Народний фронт" до ГПУ з тим, щоб вони розслідували всі факти, викладені у британській газеті, і щоб вони назвали імена замовників та виконавців", – заявив Бурбак.

Голова Верховної Ради Андрій Парубій теж сказав, що цими фактами має зайнятися і ГПУ, і НАБУ – і попросив спрямувати запит НФ у ці органи, "щоб чимшвидше результати цього розслідування були донесені і до депутатів, і до суспільства".

У свою чергу, лідер Радикальної партії Олег Ляшко вкотре заявив про необхідність розслідування. "Організатор зробив явку з повинною", – сказав він.

"Українська правда" ще 1 грудня спрямувала запит до НАБУ з запитанням, чи буде розслідування за заявами Онищенка, однак відповіді ще не отримала.

Як відомо, під час прем’єрства Яценюка вибухнули декілька скандалів – зокрема, щодо ОПЗ та щодо корупційних діянь його соратника Миколи Мартиненка, через що той усе ж мусив скласти депутатський мандат.

Яценюк днями заявив, що подасть до суду на Олега Торгало за публікацію статті за назвою "Яценюк на Маямі купив 24 вілли".

Олена Рощенко, УП