МВД: Полиция начала производство по вмешательству в деятельность Яценюка

2467 просмотров
Пятница, 11 мая 2018, 17:50

Национальная полиция начала уголовное производство по факту вмешательства в деятельность экс-премьер-министра лидера партии "Народный фронт" Арсения Яценюка.

Об этом сообщает 11 мая департамент коммуникации Министерства внутренних дел.

"После ряда публикаций в СМИ и обращений народных депутатов, Главным следственным управлением Национальной полиции начато уголовное производство по факту вмешательства в деятельность Арсения Яценюка во время его пребывания в должности премьер-министра с целью препятствования его деятельности и последующей отставки с поста главы правительства", – указывается в сообщении ведомства Арсена Авакова.

Отмечается также, что "следствие рассматривает версию заговора группы лиц для реализации этого преступного замысла".

"По предварительным выводам, они осуществляли вмешательство путем подкупа граждан, организации проплаченных митингов и распространения дискредитационной и ложной информации в СМИ и через народных депутатов, экспертов, других лиц", - также говорится в сообщении МВД.

Директор Департамента коммуникаций со СМИ МВД Артем Шевченко не смог уточнить, о каких именно публикациях идет речь, однако подтвердил, что речь идет в том числе и о материалах, связанные с беглым нардепом Александром Онищенко.

Он также заверил, что "обращения народных депутатов и публикаций в СМИ являются достаточными основаниями для регистрации уголовного производства".

На просьбу назвать, кто именно из народных депутатов обращался с соответствующими заявлениями в полицию, Шевченко ответил: "Следствие меня об этом не сообщало и не уполномачивало".

Глава МВД член партии "Народный фронт" Арсен Аваков перепостил сообщение министерства в своем Twitter и призвал "вскрыть грязную политическую коррупцию".

Как сообщалось, народный депутат Александр Онищенко, который подозревается в организации схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа, в 2016 году в комментарии для британской газеты The Independent, заявлял, что президент Петр Порошенко выделял ему финансирование на дискредитационную кампанию, протесты и подкуп СМИ ради публикаций против Яценюка.

"Народный фронт" тогда требовал от Национального антикоррупционного бюро и Генеральной прокуратуры расследовать заявления Александра Онищенко и назвать заказчика травли Яценюка.

Валентина Романенко, УП
Темы: Яценюк Народный фронт полиция
powered by lun.ua
По теме
Яценюк о "пленках Онищенко" Продолжение грязной и циничной кампании против меня и НФ 19 апреля 2018, 19:46
Яценюк об РФ: Политика умиротворения уже была перед Второй мировой 13 февраля 2018, 11:02
Яценюк призвал США сказать свое нет "выборам" России в Крыму 7 февраля 2018, 09:39
Все новости
Главные новости
МВД: Полиция начала производство по вмешательству в деятельность Яценюка
В Украине упало автопроизводство
Из трансфера "динамовца" Ярмоленко украли 150 тысяч евро – полиция
Сыну нардепа Попова, который грабил магазин, дали условный срок
Все новости
Образование

Секс-образование можно получать в Украине онлайн

афиша

Афиша событий на 11-13 мая