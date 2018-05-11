МВД: Полиция начала производство по вмешательству в деятельность Яценюка

Национальная полиция начала уголовное производство по факту вмешательства в деятельность экс-премьер-министра лидера партии "Народный фронт" Арсения Яценюка.



Об этом сообщает 11 мая департамент коммуникации Министерства внутренних дел.



"После ряда публикаций в СМИ и обращений народных депутатов, Главным следственным управлением Национальной полиции начато уголовное производство по факту вмешательства в деятельность Арсения Яценюка во время его пребывания в должности премьер-министра с целью препятствования его деятельности и последующей отставки с поста главы правительства", – указывается в сообщении ведомства Арсена Авакова.



Отмечается также, что "следствие рассматривает версию заговора группы лиц для реализации этого преступного замысла".



"По предварительным выводам, они осуществляли вмешательство путем подкупа граждан, организации проплаченных митингов и распространения дискредитационной и ложной информации в СМИ и через народных депутатов, экспертов, других лиц", - также говорится в сообщении МВД.



Директор Департамента коммуникаций со СМИ МВД Артем Шевченко не смог уточнить, о каких именно публикациях идет речь, однако подтвердил, что речь идет в том числе и о материалах, связанные с беглым нардепом Александром Онищенко.



Он также заверил, что "обращения народных депутатов и публикаций в СМИ являются достаточными основаниями для регистрации уголовного производства".



На просьбу назвать, кто именно из народных депутатов обращался с соответствующими заявлениями в полицию, Шевченко ответил: "Следствие меня об этом не сообщало и не уполномачивало".



Глава МВД член партии "Народный фронт" Арсен Аваков перепостил сообщение министерства в своем Twitter и призвал "вскрыть грязную политическую коррупцию".

Эта грязная политическая коррупция должна быть вскрыта!

Нужно назвать всё своими именами. Будущее должно быть без этой грязи - продавцов дискредитации, голосов и фейков , покупателей и исполнителей. Дышать всем станет легче! https://t.co/fYzf74pkRh pic.twitter.com/qSjNuxmUH1 — Arsen Avakov (@AvakovArsen) May 11, 2018

Как сообщалось, народный депутат Александр Онищенко, который подозревается в организации схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа, в 2016 году в комментарии для британской газеты The Independent, заявлял, что президент Петр Порошенко выделял ему финансирование на дискредитационную кампанию, протесты и подкуп СМИ ради публикаций против Яценюка.



"Народный фронт" тогда требовал от Национального антикоррупционного бюро и Генеральной прокуратуры расследовать заявления Александра Онищенко и назвать заказчика травли Яценюка.