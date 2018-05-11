СБУ затримала "депутата ЛНР", який їхав по пенсію від уряду

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П'ятниця, 11 травня 2018, 18:20

Співробітники Служби безпеки, залучені до операції об’єднаних сил, затримали у Луганській області депутата терористичної організації "ЛНР".

Про це інформує в п'ятницю прес-центр СБУ.

За даними правоохоронців, у 2014 році мешканець Хрустального на Луганщині приєднався до терористів, де його "обрали депутатом" так званої "народної ради".

Оперативники спецслужби задокументували, що зловмисник підтримував збройну агресію РФ проти України та сприяв терористичній діяльності незаконних збройних формувань, зокрема брав участь у фінансуванні деяких угруповань.

Зазначається, що співробітники СБУ затримали зловмисника на одному з пунктів пропуску під час перетину лінії розмежування.

За інформацією спецслужби, представник фейкових "органів влади" планував прибути на підконтрольну українській владі територію для отримання пенсії від України.

Затриманому повідомлено про підозру в скоєнні злочину та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

У рамках відкритого кримінального провадження за ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.

Українська правда
Теми: СБУ ОРДЛО
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