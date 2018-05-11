СБУ задержала "депутата ЛНР", который ехал за пенсией от правительства

Сотрудники Службы безопасности, вовлеченные в операцию объединенных сил, задержали в Луганской области депутата террористической организации "ЛНР".



Об этом сообщает в пятницу пресс-центр СБУ.



По данным правоохранителей, в 2014 году житель Хрустального Луганской области присоединился к террористам, где его "выбрали депутатом" так называемого "народного совета".



Оперативники спецслужбы задокументировали, что злоумышленник поддерживал вооруженную агрессию РФ против Украины и способствовал террористической деятельности незаконных вооруженных формирований, в частности участвовал в финансировании некоторых группировок.



Отмечается, что сотрудники СБУ задержали злоумышленника на одном из пунктов пропуска при пересечении линии разграничения.



По информации спецслужбы, представитель фейковых "органов власти" планировал прибыть на подконтрольную украинской власти территорию для получения пенсии от Украины.



Задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.



В рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.