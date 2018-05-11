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Отруєння в Черкасах: з лікарні виписали вже 22 дітей

П'ятниця, 11 травня 2018, 19:02

Міністерство охорони здоров'я заявляє, що станом на 11 травня лікарі виписали з лікарні 22 дітей, які постраждали від отруєння невідомою речовиною в Черкасах.

Про це йдеться в повідомленні на сайті МОЗ у п'ятницю.

"11 травня 22 дітей, яких було госпіталізовано зі шкільної лінійки у Черкасах, уже вдома. У лікарнях – Черкаській дитячій обласній та Черкаській обласній – досі перебуває 36 людей: 32 дітей і 4 дорослих", – йдеться в повідомленні.

"Дорослого, який ще вчора був у відділенні інтенсивної терапії, уже перевели до звичайної палати. Стан дорослих і дітей, за словами медиків, задовільний. Ймовірно, їх випишуть найближчим часом", – зазначають у МОЗ.

У четвер 10 травня в кулуарах Кабміну в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун сказала журналістам, що перші висновки експертів щодо причин отруєння дітей у Черкасах ймовірно будуть до кінця дня.

Водночас 11 травня МОЗ не повідомляє про жодні висновки. "Українська правда" протягом дня намагалася отримати коментар міністра, однак телефон прес-служби не відповідав.

Водночас прес-служба Міністерства екології та природних ресурсів у п'ятницю повідомила, що державні інспектори з охорони навколишнього природного середовища Черкаської області взяли проби грунтів та стічних вод з каналізаційних колодязів біля школи №8 Черкас.

"Наразі тривають лабораторні дослідження відібраних проб. Крім того, спеціалістами відділу екологічного та радіологічного контролю проведено радіологічні виміри  на території та у приміщенні школи. Перевищення радіаційного фону не виявлено", – йдеться в повідомленні.

8 травня під час шкільної лінійки у Черкасах стало зле кільком десяткам людей. Загалом було госпіталізовано 58 людей: 54 дитини і 4 дорослих.

Встановлено, що отруєння відбулося локально на території, де проходила лінійка, - постраждалих за межами школи немає, зазначає МОЗ.

Валентина Романенко, УП
Теми: Черкасинадзвичайна подіядіти
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