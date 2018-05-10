Супрун розповіла, коли будуть висновки щодо отруєння дітей у Черкасах

Перші висновки експертів щодо причин отруєння дітей у Черкасах будуть 10 травня.

Про це у кулуарах Кабміну сказала в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун.

"Повинні мати до кінця дня сьогодні якісь висновки", - сказала вона.

"Зразки і з повітря, і з ґрунту не лише біля школи, а й із двору школи, і там є військова частина поруч, то ми взяли ґрунт і від них подивитися. Ми також взяли воду – діти п'ють не з крану, а воду, яку завозять у школу, – то ми взяли цю воду", - сказала в.о. міністра охорони здоров'я.

Вона додала, що школярі повідомили, що не були разом, не харчувалися разом і прийшли з дому.

"Не було ніякого зв’язку між ними, лише цей двір, де вони зібралися. Був дуже сильний дощ у вівторок ввечері, то цей сильний дощ, можливо, каналізацію (розмив – ред.). Щось, можливо, було з військової бази. Ми ще не впевнені, що відбулося", - сказала Супрун.

За її словами, у повітрі ще нічого не знайшли, але, зазначила, що проби повітря брали не відразу, а пізніше, тому "не думаємо, що ми побачимо щось у повітрі".

"Або від ґрунту, або від води, можливо, щось побачимо. Перші результати показують, що нічого не було. Але ми в

Перші висновки експертів щодо причин отруєння дітей у Черкасах будуть 10 травня.

Про це у кулуарах Кабміну сказала в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун.

"Повинні мати до кінця дня сьогодні якісь висновки", - сказала вона.

"Зразки і з повітря, і з ґрунту не лише біля школи, а й із двору школи, і там є військова частина поруч, то ми взяли ґрунт і від них подивитися. Ми також взяли воду – діти п'ють не з крану, а воду, яку завозять у школу, – то ми взяли цю воду", - сказала в.о. міністра охорони здоров'я.

Вона додала, що школярі повідомили, що не були разом, не харчувалися разом і прийшли з дому.

"Не було ніякого зв’язку між ними, лише цей двір, де вони зібралися. Був дуже сильний дощ у вівторок ввечері, то цей сильний дощ, можливо, каналізацію (розмив – ред.). Щось, можливо, було з військової бази. Ми ще не впевнені, що відбулося", - сказала Супрун.

За її словами, у повітрі ще нічого не знайшли, але, зазначила, що проби повітря брали не відразу, а пізніше, тому "не думаємо, що ми побачимо щось у повітрі".

"Або від ґрунту, або від води, можливо, щось побачимо. Перші результати показують, що нічого не було. Але ми взяли додаткові зразки, і тепер у нашому інституті робимо у Києві (дослідження – ред.)", - сказала Супрун.

Разом з тим вона додала, що у крові, сечі та мокротинні школярів не виявили ніяких хімічних речовин.

"Виглядає, що це було щось, що діти вдихнули саме у дворі. Можливо, щось було на ґрунті, і коли сонце було, то воно почало випаровуватися, і діти вдихнули", - пояснила Супрун.

При цьому вона виключила отруєння азотом (у місті діє відповідний завод – ред.), бо тоді б у крові і сечі знайшли азот.

"Навіть є питання, що були нові меблі, які доставили до школи, то ми тепер дивимося на ці меблі. Але діти ними вже користувалися, а захворіли в один день, то виглядає, що це і не меблі також", - сказала Супрун.

Вона додала, що 10 травня дітей почнуть виписувати з лікарні, але уподовж 2 тижнів вони будуть під наглядом своїх педіатрів.

За словами в.о. міністра охорони здоров'я, події з отруєнням у Черкасах і Дніпропетровській області – непов’язані.

8 травня у Черкасах на території загальноосвітньої школи №8 під час проведення шкільної лінійки відчули погіршення самопочуття учні школи (2-9 класи). Загалом на лінійці

перебувало 424 школярі.

У Нацполіції пізніше повідомили, що станом на 14:00 в лікувальні установи Черкас госпіталізовано з отруєнням 50 учнів і 2 вчителів.

За фактом масового отруєння відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 325 КК (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням).

Станом на ранок 10 травня у лікарні перебувають 54 учні, три вчительки та техпрацівниця Черкаської школи №8.

Окрім того, під час урочистої лінійки у школі №6 Новомосковська Дніпропетровської області у 16-х школярів також погіршилося самопочуття. У 15-ти учнів медики діагностували вегето-судинний пароксизм, ще одну дівчинку 2005 року доправили до лікарні.