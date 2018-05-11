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Отравление в Черкассах: из больницы выписали уже 22 ребенка

Пятница, 11 мая 2018, 19:02

Министерство здравоохранения заявляет, что по состоянию на 11 мая врачи выписали из больницы 22 детей, пострадавших от отравления неизвестным веществом в Черкассах.

Об этом говорится в сообщении на сайте Минздрава в пятницу.

"11 мая 22 ребенка, которые были госпитализированы из школьной линейки в Черкассах, уже дома. В больницах – Черкасской детской областной и Черкасской областной – до сих пор находится 36 человек: 32 детей и 4 взрослых", – говорится в сообщении.

"Взрослого, который еще вчера был в отделении интенсивной терапии, уже перевели в обычную палату. Состояние взрослых и детей, по словам медиков, удовлетворительное. Вероятно, их выпишут в ближайшее время", – отмечают в Минздраве.

В четверг 10 мая в кулуарах Кабмина и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун сказала журналистам, что первые выводы экспертов о причинах отравления детей в Черкассах вероятно будут до конца дня.

Вместе с тем 11 мая Минздрав не сообщает о каких-либо выводах. "Украинская правда" в течение дня пыталась получить комментарий министра, однако телефон пресс-службы не отвечал.

В то же время пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов в пятницу сообщила, что государственные инспекторы по охране окружающей природной среды Черкасской области взяли пробы почвы и сточных вод из канализационных колодцев возле школы №8 Черкасс.

"Сейчас продолжаются лабораторные исследования отобранных проб. Кроме того, специалисты отдела экологического и радиологического контроля провели радиологические измерения на территории и в помещении школы. Превышения радиационного фона не выявлено", – говорится в сообщении.

8 мая во время школьной линейки в Черкассах стало плохо нескольким десяткам людей. Всего было госпитализировано 58 человек: 54 ребенка и 4 взрослых.

Установлено, что отравление произошло локально на территории, где проходила линейка, - пострадавших за пределами школы нет, отмечает Минздрав.

Валентина Романенко, УП
Темы: Черкассычрезвычайное происшествиедети
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