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Активісти дізналися, у кого з депутатів найбільше шуб

П'ятниця, 11 травня 2018, 19:10

Народні депутати задекларували 84 шуби, серед них найбільше натуральне хутро полюбляють нардепи фракції "Відродження" і групи "Волі народу".

Про це свідчать дані декларацій нардепів, передає рух "Чесно".

"Згідно з законом, депутати декларують цінне майно, вартість якого більше 100 прожиткових мінімумів. Відповідно в деклараціях зазначені лише ті шуби, вартість яких більше 150 000 грн.", - пояснюють у "Чесно".

Заступник голови депутатської групи "Воля народу" Степан Івахів, обраний мешканцями Волині, задекларував найбільше хутряних виробів – 8 шуб.

"Друге місце розділили співголова депутатської групи "Відродження" Віталій Хомутиннік, обраний на Харківщині, та представник фракції БПП Максим Єфімов, якого обрали на Донеччині", - зазначають у русі.

Івахів і Хомутиннік не зазначили, з хутра яких тварин зроблені їхні шуби. Однак Максим Єфімов вказав, що у нього 4 шуби марки Rindi (один зі світових лідерів на ринку хутра з Тоскани) – дві з чорної норки, одна з білої і одна шуба з соболя. Також народний депутат має шуби з шиншили, рисі та соболя інших марок.

Щодо інших брендів, Володимир Бандуров (Воля народу) і Олексій Білий (Опоблок) мають по шубі Fendi, дві Valentino - знову у Бандурова, дві Nafa Mink у Олени Колганової (Народний фронт).

Шуби з шиншили задекларували народні депутати Олександр Герега (позафракційний), Артур Палатний (БПП), Олександр Пресман (Відродження).

Норкові хутряні вироби мають представники БПП Марія Матіос, Богдан Дубневич, Артур Палатний, Михайло Добкін (Опоблок), Володимир Мисик (Відродження) та два представники "Волі народу" -  Геннадій Бобов і Станіслав Березкін.

 

"Українська правда" у Threads

Теми: Верховна Рададекларації
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