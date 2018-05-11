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Активисты узнали, у кого из депутатов больше всего шуб

Пятница, 11 мая 2018, 19:10

Народные депутаты задекларировали 84 шубы, среди них больше всего натуральный мех любят нардепы фракции "Видродження" и группы "Воля народа".

Об этом свидетельствуют данные деклараций нардепов, передает движение "Честно".

"Согласно закону, депутаты декларируют ценное имущество, стоимость которого более 100 прожиточных минимумов. Соответственно в декларациях указаны лишь те шубы, стоимость которых больше 150 000 грн.", - объясняют в "Честно".

Заместитель председателя депутатской группы "Воля народа" Степан Ивахив, избранный жителями Волыни, задекларировал больше всего меховых изделий - 8 шуб.

"Второе место разделили сопредседатель депутатской группы "Видродження" Виталий Хомутынник, избранный на Харьковщине, и представитель фракции БПП Максим Ефимов, которого избрали в Донецкой области", - отмечают в движении.

Ивахив и Хомутынник не указали, из меха каких животных сделаны их шубы. Однако Максим Ефимов указал, что у него 4 шубы марки Rindi (один из мировых лидеров на рынке меха из Тосканы) - две из черной норки, одна из белой и одна шуба из соболя. Также народный депутат имеет шубы из шиншиллы, рыси и соболя других марок.

Что касается других брендов, Владимир Бандуров (Воля народа) и Алексей Белый (Опоблок) имеют по шубе Fendi, две Valentino - снова у Бандурова, две Nafa Mink у Елены Колгановой (Народный фронт).

Шубы из шиншиллы задекларировали народные депутаты Александр Герега (внефракционный), Артур Палатный (БПП), Александр Пресман (Видродження).

Норковые меховые изделия имеют представители БПП Мария Матиос, Богдан Дубневич, Артур Палатный, Михаил Добкин (Опоблок), Владимир Мысык (Видродження) и два представителя "Воли народа" - Геннадий Бобов и Станислав Березкин.

 

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Темы: Верховная Рададекларации
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