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Влада Кривого Рогу прокоментувала виконання перед ветеранами пісні про солдатів РФ у Сирії

П'ятниця, 11 травня 2018, 19:49
Влада Кривого Рогу прокоментувала виконання перед ветеранами пісні про солдатів РФ у Сирії
1kr.ua

У Кривому Розі під час офіційних заходів 9 травня обирали пісні, виходячи з їхнього "тематичного змісту".

Про це заявили у Центрально-Міській районній раді Кривого Рогу у відповідь на інформаційний запит "Радіо Свободи".

Запит стосувався пісні "Верните память", написаної офіційною представницею МЗС РФ Марією Захаровою. Вона раніше говорила, що написала її про російських військових у Сирії.

У відповіді, яку підписав в.о. голови – заступник голови Центрально-Міської районної ради Кривого Рогу Сергій Логвінов зазначається, що програму святкування в райраді складали, "враховуючи тематику заходу".

"Основний акцент при виборі пісенного матеріалу було зроблено на тематичний зміст пісень, спрямований на збереження пам’яті про загиблих героїв, які віддали своє життя за свою країну, та вшанування ветеранів Другої світової війни. Тому інформація з приводу проведення заходу, що міститься у соціальних мережах та ЗМІ, носить суб'єктивний характер і не відповідає основній меті заходу", – заявили в райраді.

Водночас у Криворізькому міському відділі поліції "Радіо Свобода" сказали, що до поліції ніхто не звертався із заявами щодо пісні. За даними правоохоронців, на заходах 9 травня у Кривому Розі зафіксований лише один інцидент - жінка з "георгіївськогою стрічкою", на яку склали адмінпротокол.

У мерії Кривого Рогу повідомили, що відповідальною за захід була Центрально-Міська райрада міста та відмовилися від коментарів.

9 травня під час церемонії покладання квітів до братської могили полеглих воїнів в Центрально-міському районі Кривого Рогу прозвучала пісня, присвячена російським солдатам в Сирії.

Теми: Кривий Рігскандалсвяткування
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