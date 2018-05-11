Власти Кривого Рога прокомментировали выполнение перед ветеранами песни о солдатах РФ в Сирии

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Пятница, 11 мая 2018, 19:49
1kr.ua

В Кривом Роге во время официальных мероприятий 9 мая выбирали песни, исходя из их "тематического содержания".

Об этом заявили в Центрально-Городской районной раде Кривого Рога в ответ на информационный запрос "Радио Свободы".

Запрос касался песни "Верните память", написанной официальной представительницей МИД РФ Марией Захаровой. Она ранее говорила, что написала ее о российских военных в Сирии.

В ответе, который подписал и.о. председателя - заместитель председателя Центрально-Городского районного совета Кривого Рога Сергей Логвинов отмечается, что программу празднования в райсовете составляли, "учитывая тематику мероприятия".

"Основной акцент при выборе песенного материала был сделан на тематическое содержание песен, направленный на сохранение памяти о погибших героях, отдавших свою жизнь за свою страну, и чествование ветеранов Второй мировой войны. Поэтому информация по поводу проведения мероприятия, содержащаяся в социальных сетях и СМИ, носит субъективный характер и не соответствует основной цели мероприятия", - заявили в райсовете.

В то же время в Криворожском городском отделе полиции "Радио Свобода" сказали, что в полицию никто не обращался с заявлениями о песне. По данным правоохранителей, на мероприятиях 9 мая в Кривом Роге зафиксирован лишь один инцидент - женщина с "георгиевской лентой", на которую составили админпротокол.

В мэрии Кривого Рога сообщили, что ответственным за мероприятие был Центрально-Городской райсовет города и отказались от комментариев.

9 мая во время церемонии возложения цветов к братской могиле павших воинов в Центрально-городском районе Кривого Рога прозвучала песня, посвященная российским солдатам в Сирии.

Темы: Кривой Рог скандал празднования
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