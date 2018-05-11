У Криму продовжили арешт фігурантам "справи Веджіє Кашка"

Підконтрольний Кремлю Київський районний суд Сімферополя продовжив арешт фігурантам "справи Веджіє Кашка" на два місяці.

Про це повідомляє "Крим.Реалії".

Згідно з рішенням суду Бекір Дегерменджі, Асан Чапух, Кязім Аметов та Руслан Трубач залишаться в СІЗО до 15 липня.

Перед цим суд відхилив апеляцію захисту на попереднє рішення продовжити чоловікам термін арешту.

У зал засідань допустили тільки близьких родичів.

23 листопада 2017 року в різних районах Криму відбулися обшуки в будинках кримських татар і затримання активістів національного руху за нібито "вимагання в особливо великому розмірі" у громадянина Туреччини.

Серед затриманих Бекір Дегерменджі, Куртсеїт Абдуллаєв, Асан Чапух, Руслан Трубач і Кязім Аметов. Їм інкримінують вимагання, вчинене групою осіб (ч. 2 ст. 163 Кримінального кодексу).

Після затримань кримських татар померла ветеран кримськотатарського національного руху Веджіє Кашка.

Їй стало погано під час затримання кримськотатарських активістів, які нібито вимагали гроші в турка.

Після анексії в Криму фактична російська влада практикує масові обшуки у незалежних журналістів, громадських активістів, активістів кримськотатарського національного руху, членів Меджлісу кримськотатарського народу та кримських мусульман, підозрюваних у зв'язках із забороненою в Росії організацією "Хізб ут-Тахрір".