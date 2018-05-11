В Крыму продлили арест фигурантам "дела Веджие Кашка"

Подконтрольный Кремлю Киевский районный суд Симферополя продлил арест фигурантам "дела Веджие Кашка" на два месяца.

Об этом сообщает "Крым.Реалии".

Согласно решению суда Бекир Дегерменджи, Асан Чапух, Кязим Аметов и Руслан Трубач останутся в СИЗО до 15 июля.

Перед этим суд отклонил апелляцию защиты на предыдущее решение продолжить мужчинам срок ареста.

В зал заседаний допустили только близких родственников.

23 ноября 2017 года в различных районах Крыма прошли обыски в домах крымских татар и задержания активистов национального движения за якобы "вымогательство в особо крупном размере" у гражданина Турции.

Среди задержанных Бекир Дегерменджи, Куртсеит Абдуллаев, Асан Чапух, Руслан Трубач и Кязим Аметов.

Им инкриминируют вымогательство, совершенное группой лиц (ч. 2 ст. 163 Уголовного кодекса).

Сообщалось, что после задержаний скончалась ветеран крымскотатарского национального движения Веджие Кашка.

После аннексии в Крыму фактическая российская власть практикует массовые обыски у независимых журналистов, общественных активистов, активистов крымскотатарского национального движения, членов Меджлиса крымскотатарского народа и крымских мусульман, подозреваемых в связях с запрещенной в России организации "Хизб ут-Тахрир".