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В Крыму продлили арест фигурантам "дела Веджие Кашка"

Пятница, 11 мая 2018, 22:26

Подконтрольный Кремлю Киевский районный суд Симферополя продлил арест фигурантам "дела Веджие Кашка" на два месяца.

Об этом сообщает "Крым.Реалии".

Согласно решению суда Бекир Дегерменджи, Асан Чапух, Кязим Аметов и Руслан Трубач останутся в СИЗО до 15 июля.

Перед этим суд отклонил апелляцию защиты на предыдущее решение продолжить мужчинам срок ареста.

В зал заседаний допустили только близких родственников.

23 ноября 2017 года в различных районах Крыма прошли обыски в домах крымских татар и задержания активистов национального движения за якобы "вымогательство в особо крупном размере" у гражданина Турции.

Среди задержанных Бекир Дегерменджи, Куртсеит Абдуллаев, Асан Чапух, Руслан Трубач и Кязим Аметов.

Им инкриминируют вымогательство, совершенное группой лиц (ч. 2 ст. 163 Уголовного кодекса).

Сообщалось, что после задержаний скончалась ветеран крымскотатарского национального движения Веджие Кашка.

После аннексии в Крыму фактическая российская власть практикует массовые обыски у независимых журналистов, общественных активистов, активистов крымскотатарского национального движения, членов Меджлиса крымскотатарского народа и крымских мусульман, подозреваемых в связях с запрещенной в России организации "Хизб ут-Тахрир".

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Темы: КрымполитзаключенныеРосcия
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