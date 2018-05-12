Space X успішно запустила модернізовану ракету Falcon 9

Американська компанія Space X у п'ятницю провела успішний запуск модернізованої ракети Falcon 9 у рамках місії Bangabandhu Satellite-1.

Про це компанія повідомила у Twitter.

Запуск відбувся на космодромі на мисі Канаверал (штат Флорида).

Successful deployment of Bangabandhu Satellite-1 to geostationary transfer orbit confirmed. pic.twitter.com/aX7kRQtBpZ — SpaceX (@SpaceX) May 11, 2018

Глава компанії Ілон Маск заявив, що Falcon 9 на цей раз оснащена розгінним блоком Block 5. Його конструкція розрахована на те, щоб блок можна було використовувати до 10 разів без ремонтних робіт. За словами Маска, в цілому за умови своєчасного ремонту такий розгінний блок можна буде використовувати до 100 разів.

Ракетоносій вивів на орбіту супутник зв'язку Bangabandhu-1, який забезпечуватиме комунікації на замовлення уряду Бангладеш.

Falcon 9 Block 5 first stage has landed on the Of Course I Still Love You droneship. pic.twitter.com/YHqdxIrc8b — SpaceX (@SpaceX) May 11, 2018

Нагадаємо, американська приватна космічна компанія SpaceX відклала запуск ракети-носія Falcon-9 через увімкнення системи автоматичного скасування.

Раніше Федеральна комісія із зв'язку США компанії SpaceX дала дозвіл на розгортання системи глобального супутникового інтернету Starlink.

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