Space X успішно запустила модернізовану ракету Falcon 9

Американська компанія Space X у п'ятницю провела успішний запуск модернізованої ракети Falcon 9 у рамках місії Bangabandhu Satellite-1.

Про це компанія повідомила у Twitter.

Запуск відбувся на космодромі на мисі Канаверал (штат Флорида).

Глава компанії Ілон Маск заявив, що Falcon 9 на цей раз оснащена розгінним блоком Block 5. Його конструкція розрахована на те, щоб блок можна було використовувати до 10 разів без ремонтних робіт. За словами Маска, в цілому за умови своєчасного ремонту такий розгінний блок можна буде використовувати до 100 разів.

Ракетоносій вивів на орбіту супутник зв'язку Bangabandhu-1, який забезпечуватиме комунікації на замовлення уряду Бангладеш.

Falcon 9 Block 5 first stage has landed on the Of Course I Still Love You droneship. pic.twitter.com/YHqdxIrc8b