Space X успешно запустила модернизированную ракету Falcon 9

Американская компания Space X в пятницу провела успешный запуск модернизированной ракеты Falcon 9 в рамках миссии Bangabandhu Satellite-1.

Об этом компания сообщила в Twitter.

Запуск состоялся на космодроме на мысе Канаверал (штат Флорида).

Глава компании Илон Маск заявил, что Falcon 9 на этот раз оснащена разгонным блоком Block 5. Его конструкция рассчитана на то, чтобы блок можно было использовать до 10 раз без ремонтных работ.

По словам Маска, в общей сложности при условии своевременного ремонта такой разгонный блок можно будет использовать до 100 раз.

Ракетоноситель вывел на орбиту спутник связи Bangabandhu-1, который будет обеспечивать коммуникации по заказу правительства Бангладеш.

Falcon 9 Block 5 first stage has landed on the Of Course I Still Love You droneship. pic.twitter.com/YHqdxIrc8b