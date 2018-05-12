Space X успешно запустила модернизированную ракету Falcon 9

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Суббота, 12 мая 2018, 01:58

Американская компания Space X в пятницу провела успешный запуск модернизированной ракеты Falcon 9 в рамках миссии Bangabandhu Satellite-1.

Об этом компания сообщила в Twitter.

Запуск состоялся на космодроме на мысе Канаверал (штат Флорида).

Глава компании Илон Маск заявил, что Falcon 9 на этот раз оснащена разгонным блоком Block 5. Его конструкция рассчитана на то, чтобы блок можно было использовать до 10 раз без ремонтных работ.

По словам Маска, в общей сложности при условии своевременного ремонта такой разгонный блок можно будет использовать до 100 раз.

Ракетоноситель вывел на орбиту спутник связи Bangabandhu-1, который будет обеспечивать коммуникации по заказу правительства Бангладеш.

Напомним, американская частная космическая компания SpaceX отложила пуск ракеты-носителя Falcon-9 из-за автоматически сработавшей отмены.

Ранее Федеральная комиссия по связи США компании SpaceX дала разрешение на разворачивание системы глобального спутникового интернета Starlink.

Рекомендуем почитать: Илон Маск о запуске Falcon Heavy: У меня в голове была картинка огромного взрыва на площадке

Темы: космос технологии
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