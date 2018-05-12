Німецькі екологи судитимуться за заборону будівництва "Північного потоку-2"

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Субота, 12 травня 2018, 06:07

Екологічне об'єднання Nabu домагається судового рішення, щоб не допустити початку робіт зі спорудження газопроводу "Північний потік-2" на ділянці в Грайфсвальдській затоці, який запланований на 15 травня.

Про це повідомляє DW.

Зазначається, що Nabu запросила у Верховного адміністративного суду Грайфсвальда проміжну постанову, щоб дати суду можливість прийняти рішення за позовом проти спорудження газопроводу ще до 15 травня.

Коментуючи можливе будівництво "Північного потоку-2", глава Nabu Ляйф Міллер заявив, що це "нехтування не тільки захистом моря і клімату, а й правом екологів на подання позовів".

У Nabu впевнені, що спорудження "Північного потоку-2 " завдасть "шкоди крихкій екосистемі".

Екологи також вважають, що будівництво нового газопроводу зайве, оскільки в Європі недостатньо високий попит на російський газ.

Як повідомлялося, у німецькому Лубміні почалося будівництво газової приймальної станції у рамках проекту газопроводу "Північний потік-2".

Супротивники проекту - у тому числі Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, США та Данія - стверджують, що "Північний потік-2" збільшить залежність ЄС від "Газпрому", який вже постачає близько третини об’ємів газу в ЄС.

Крім Німеччини, Фінляндія схвалила будівництво газопроводу, довжина якого складе 1200 кілометрів. Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що проект "Північний потік-2" не може бути реалізований без збереження України як країни-транзитера.

Теми: Німеччина газ екологія
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