Немецкие экологи будут судиться за запрет строительства "Северного потока-2"

Экологическое объединение Nabu добивается судебного решения, чтобы не допустить начала работ по сооружению газопровода "Северный поток-2" на участке в Грайфсвальдском заливе, которое запланировано на 15 мая.

Об этом сообщает DW.

Отмечается, что Nabu запросила у Верховного административного суда Грайфсвальда промежуточное постановление, чтобы дать суду возможность принять решение по иску против строительства газопровода еще до 15 мая.

Комментируя возможное строительство "Северного потока-2", глава Nabu Ляйф Миллер заявил, что это "пренебрежение не только защитой моря и климата, но и правом экологов на подачу исков".

В Nabu уверены, что строительство "Северного потока-2" нанесет "ущерб хрупкой экосистеме".

Экологи также считают, что строительство нового газопровода излишне, поскольку в Европе недостаточно высокий спрос на российский газ.

Как сообщалось, в немецком Лубмине началось строительство газовой приемной станции в рамках проекта газопровода "Северный поток-2".

Противники проекта, в том числе Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, США и Дания - утверждают, что "Северный поток-2" увеличит зависимость ЕС от "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС.

Кроме Германии, Финляндия одобрила строительство газопровода, длина которого составит 1200 километров. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что проект "Северный поток-2" не может быть реализован без сохранения Украины как страны-транзитера.