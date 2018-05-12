Україна отримає додаткові $125 млн на відновлення Донбасу

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Субота, 12 травня 2018, 11:29

Агентство США з міжнародного розвитку USAID надасть Україні додаткові 125 мільонів доларів  технічної допомоги "для Донбасу та навколишніх територій, які зазнали на собі вплив російської агресії". 

Про це йдеться у повідомленні організації. 

"Цю додаткову технічну допомогу буде спрямовано на подальшу стабілізацію та згуртування українських громад у регіоні, підвищення стійкості місцевої економіки і прискорення її розвитку", - повідомили у USAID.  

Зазначається, що про надання додаткової допомоги буде оголошено на спільній прес-конференції заступника адміністратора і керівника USAID у справах країн Європи та Євразії Брока Бірмана, спецпредставника Держдепу США з питань України Курта Волкера і посла США в Україні Марі Йованович, що відбудеться 15 травня.

Також у Слов'янську відкриють Центр коворкінгу та економічних інновацій "Топ Плейс", допомогу для створення якого також надали у USAID. 

Нагадаємо, раніше спецпредставник Держдепу США Курт Волкер заявив, що наступного тижня відвідає схід України. За його словами, він має намір "побачити ситуацію на місцях та дізнатись про гуманітарну кризу на Донбасі". 

Теми: Донбас Росія
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