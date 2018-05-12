Україна отримає додаткові $125 млн на відновлення Донбасу

Агентство США з міжнародного розвитку USAID надасть Україні додаткові 125 мільонів доларів технічної допомоги "для Донбасу та навколишніх територій, які зазнали на собі вплив російської агресії".

Про це йдеться у повідомленні організації.

"Цю додаткову технічну допомогу буде спрямовано на подальшу стабілізацію та згуртування українських громад у регіоні, підвищення стійкості місцевої економіки і прискорення її розвитку", - повідомили у USAID.

Зазначається, що про надання додаткової допомоги буде оголошено на спільній прес-конференції заступника адміністратора і керівника USAID у справах країн Європи та Євразії Брока Бірмана, спецпредставника Держдепу США з питань України Курта Волкера і посла США в Україні Марі Йованович, що відбудеться 15 травня.

Також у Слов'янську відкриють Центр коворкінгу та економічних інновацій "Топ Плейс", допомогу для створення якого також надали у USAID.

Нагадаємо, раніше спецпредставник Держдепу США Курт Волкер заявив, що наступного тижня відвідає схід України. За його словами, він має намір "побачити ситуацію на місцях та дізнатись про гуманітарну кризу на Донбасі".