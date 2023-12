Волкер анонсував, що наступного тижня приїде на Донбас

Спецпредставник Держдепу США Курт Волкер заявив, що наступного тижня відвідає схід України.

Про це він написав у Twitter.

"Наступного тижня я відвідаю схід України, щоб побачити ситуацію на місцях та дізнатись про гуманітарну кризу на Донбасі", – повідомив Волкер.

I’m heading to eastern Ukraine next week to see more about the situation on the ground and to learn about the humanitarian crisis in the #Donbas. #ukrainenotforgotten