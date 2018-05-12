Волкер анонсував, що наступного тижня приїде на Донбас

Спецпредставник Держдепу США Курт Волкер заявив, що наступного тижня відвідає схід України.

Про це він написав у Twitter.

"Наступного тижня я відвідаю схід України, щоб побачити ситуацію на місцях та дізнатись про гуманітарну кризу на Донбасі", – повідомив Волкер.

I’m heading to eastern Ukraine next week to see more about the situation on the ground and to learn about the humanitarian crisis in the #Donbas. #ukrainenotforgotten — Kurt Volker (@SpecRepUkraine) May 11, 2018

Це буде його сьомий візит в Україну.

Раніше спецпредставник Держдепу заявляв, що планує приїхати в Україну наприкінці квітня – на початку травня.

За словами Волкера, його останній контакт із росіянами відбувся у січні 2018 року: наприкінці місяця 2018 року Волкер провів зустріч з помічником президента РФ Владиславом Сурковим. РосЗМІ повідомили, що під час переговорів сторони не змогли узгодити єдину позиціїю щодо закону про реінтеграцію Донбасу.

Після цього російська сторона жодного разу не виходила на контакт.

Раніше Волкер констатував, що Росія не виконує положення Мінських домовленостей та заявив, що якщо Росія хоче досягти своїх цілей у намаганні вплинути на Україну та наблизити її до себе, їй варто починати з виведення своїх військ зі Східної України.