Волкер анонсував, що наступного тижня приїде на Донбас

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Субота, 12 травня 2018, 05:10

Спецпредставник Держдепу США Курт Волкер заявив, що наступного тижня відвідає схід України.

Про це він написав у Twitter.

"Наступного тижня я відвідаю схід України, щоб побачити ситуацію на місцях та дізнатись про гуманітарний кризу на Донбасі",  повідомив Волкер.

Це буде його сьомий візит в Україну.

Раніше спецпредставник Держдепу заявляв, що планує приїхати в Україну наприкінці квітня – на початку травня.

За словами Волкера, його останній контакт із росіянами відбувся у січні 2018 року: наприкінці місяця 2018 року Волкер провів зустріч з помічником президента РФ Владиславом Сурковим. РосЗМІ повідомили, що під час переговорів сторони не змогли узгодити єдину позиціїю щодо закону про реінтеграцію Донбасу.  

Після цього  російська сторона жодного разу не виходила на контакт. 

Раніше Волкер констатував, що Росія не виконує положення Мінських домовленостей та заявив, що якщо Росія хоче досягти своїх цілей у намаганні вплинути на Україну та наблизити її до себе, їй варто починати з виведення своїх військ зі Східної України.  

Теми: США Україна Донбас
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