Украина получит дополнительные $125 млн на восстановление Донбасса

Агентство США по международному развитию USAID предоставит Украине дополнительные 125 миллионов долларов технической помощи "для Донбасса и окружающих территорий, которые испытали на себе влияние российской агрессии".

Об этом говорится в сообщении организации.

"Эта дополнительная техническая помощь будет направлена ​​на дальнейшую стабилизацию и объединение украинских общин в регионе, повышение устойчивости местной экономики и ускорение ее развития", - сообщили в USAID.

Отмечается, что о предоставлении дополнительной помощи будет объявлено на совместной пресс-конференции заместителя администратора и руководителя USAID по делам стран Европы и Евразии Брока Бирмана, спецпредставителя Госдепа США по вопросам Украины Курта Волкера и посла США в Украине Мари Йованович, которая состоится 15 мая.

Также в Славянске будет открыт Центр коворкинга и экономических инноваций "Топ Плейс", помощь для создания которого также предоставили в USAID.

Напомним, ранее спецпредставитель Госдепа США Курт Волкер заявил, что на следующей неделе посетит восток Украины. По его словам, он намерен "увидеть ситуацию на местах и ​​узнать о гуманитарном кризисе на Донбассе".