Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Украина получит дополнительные $125 млн на восстановление Донбасса

Суббота, 12 мая 2018, 11:29

Агентство США по международному развитию USAID предоставит Украине дополнительные 125 миллионов долларов технической помощи "для Донбасса и окружающих территорий, которые испытали на себе влияние российской агрессии".

Об этом говорится в сообщении организации.

"Эта дополнительная техническая помощь будет направлена ​​на дальнейшую стабилизацию и объединение украинских общин в регионе, повышение устойчивости местной экономики и ускорение ее развития", - сообщили в USAID.

Отмечается, что о предоставлении дополнительной помощи будет объявлено на совместной пресс-конференции заместителя администратора и руководителя USAID по делам стран Европы и Евразии Брока Бирмана, спецпредставителя Госдепа США по вопросам Украины Курта Волкера и посла США в Украине Мари Йованович, которая состоится 15 мая.

Также в Славянске будет открыт Центр коворкинга и экономических инноваций "Топ Плейс", помощь для создания которого также предоставили в USAID.

Напомним, ранее спецпредставитель Госдепа США Курт Волкер заявил, что на следующей неделе посетит восток Украины. По его словам, он намерен "увидеть ситуацию на местах и ​​узнать о гуманитарном кризисе на Донбассе".

"Украинская правда" в Threads

Темы: ДонбассРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В случае остановки западной помощи Украина потеряет способность сдерживать РФ – ISW

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Все новости...
Донбасс
Оккупанты сообщили о "прилетах" по администрации Волновахи
На двух крупных восточных направлениях оккупанты собрали более 180 тысяч войск – Череватый
На Донбассе погиб командир отряда оккупантов "Ахмат" – РосСМИ
Последние новости
05:31
ФотоРазрушения в многоэтажке Киева вызвал российский дрон, два человека ранены – КГВА 
04:57
В случае остановки западной помощи Украина потеряет способность сдерживать РФ – ISW
04:01
ISW зафиксировал, что российские войска продвинулись на северо-западном фланге Авдеевки
03:18
США ускорят продажу самолетов F-16 Тайваню
02:33
"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  
01:32
В Одесской области работает ПВО
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работала ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
00:14
ОбновляетсяВ Киеве есть попадания по жилым домам в двух районах - Кличко
Все новости...
Реклама: