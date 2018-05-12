Рятувальники припинили шукати двох рибалок, що зникли в Азовському морі

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Субота, 12 травня 2018, 13:52

Рятувальники ДержНС припинили пошуки двох рибалок, які зникли у Бердянському районі Запорізької області. 

Про це 12 травня повідомили в обласному управлінні ДСНС.

"11 травня о 9:50 на  номер "101" надійшло повідомлення від капітана-координатора морського рятувального координаційного підцентру про те, що до МРКЦ о 6:00 надійшла інформація від місцевого населення про зникнення двох рибалок", - нагадали у ДержНС. 

З’ясувалося, що 51- та 21-річний мешканці Бердянська вийшли в море з території бази відпочинку "Іскра" Бердянської коси 10 травня на човні "Амур" і не повернулись.

"Для проведення пошукових робіт від МРКЦ було задіяно рятувальний катер "ПРК-03" та 3 чоловіка особового складу. Оповіщені суда на рейді, пограничний загін, рятувальна станції БМР", - повідомили у ДержНС. 

Однак пошуки припинилися ввечері 11 травня.

"Від капітана-координатора морського рятувального координаційного центру о 18:48 надійшла інформація про припинення пошуку рибалок в зв’язку з тим, що о 18:26 до чергової частини Бердянського ВП ГУ НП зателефонувала жінка одного із зниклих рибалок та повідомила, що отримала дзвінок від прикордонної служби РФ про затримання її чоловіка та його товариша, і що вони перебувають в м. Єйськ Краснодарського краю РФ", - йдеться у повідомленні. 

12 травня начальник управління Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич повідомив, що прикордонна служба м.Єйськ відмовилася надати інформацію про можливе перебування у Єйську зниклих в Азовському морі громадян України.

"Консул виїжджає на місце з метою з’ясування причин та обставин затримання і вимогою негайно звільнити їх", - повідомив Кирилич. 

Українська правда
Теми: Росія ДСНС кордон МЗС
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