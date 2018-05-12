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Спасатели прекратили поиски двух рыбаков, пропавших в Азовском море

Суббота, 12 мая 2018, 13:52

Спасатели ГосЧС прекратили поиски двух рыбаков, пропавших в Бердянском районе Запорожской области.

Об этом 12 мая сообщили в областном управлении ГСЧС. 

"11 мая в 9:50 на номер  101 поступило сообщение от капитана-координатора морского спасательного координационного подцентра о том, что в МСКЦ в 6:00 поступила информация от местного населения об исчезновении двух рыбаков", - напомнили в ГосЧС. 

Выяснилось, что 51-и 21-летний жители Бердянска вышли в море с территории базы отдыха "Искра" Бердянской косы 10 мая на лодке "Амур" и не вернулись.

"Для проведения поисковых работ от МСКЦ был задействован спасательный катер ПРК-03 и 3 человека личного состава. Оповещены суда на рейде, пограничный отряд, спасательная станции СМР", - сообщили в ГосЧС. 

Однако поиски прекратились вечером 11 мая.

"От капитана-координатора морского спасательного координационного центра в 18:48 поступила информация о прекращении поиска рыбаков в связи с тем, что в 18:26 в дежурную часть Бердянского ГУ НП позвонила жена одного из пропавших рыбаков и сообщила, что получила звонок от пограничной службы РФ о задержании ее мужа и его товарища, и они находятся в г.Ейск Краснодарского края", - говорится в сообщении.

12 мая начальник управления Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич сообщил, что пограничная служба Ейска (РФ) отказалась предоставить информацию о возможном пребывании там пропавших в Азовском море граждан Украины.

"Консул выезжает на место с целью выяснения причин и обстоятельств задержания и требованием немедленно освободить их", - сообщил Кирилич.

"Украинская правда" в Threads

Темы: РосcияГСЧСграницаМИД
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