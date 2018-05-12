Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Україна перевіряє можливе затримання Росією двох українських рибалок

Субота, 12 травня 2018, 10:14
Україна перевіряє можливе затримання Росією двох українських рибалок

Україна перевіряє інформацію про можливе затримання російськими прикордонниками двох рибалок з Бердянська у Азовському морі. 

Про це у коментарі УП повідомив начальник управління Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич. 

"Консул перевіряє інформацію про затримання російськими прикордонниками двох громадян України, які вийшли на катері в Азовське море і не повернулися та їх можливе тримання у Краснодарському краї", - повідомив він. 

Згодом Кирилич уточнив, що прикордонна служба м.Єйськ відмовилася надати інформацію про можливе перебування там зниклих в Азовському морі громадян України.

"Консул виїжджає на місце з метою з’ясування причин та обставин затримання і вимогою негайно звільнити їх", - повідомив дипломат.

Раніше в управлінні ДержНС Запорізької області повідомили, що 10 травня в акваторії Азовського моря зникли двоє рибалок з Бердянська.

За даними ДержНС, 51- та 21-річний чоловіки, мешканці м.Бердянськ, 10 травня на човні "Амур" вийшли в море з території бази відпочинку "Іскра" Бердянської коси і не повернулися. 

Дружина одного із зниклих повідомила, що отримала дзвінок від прикордонної служби РФ про затримання її чоловіка і його товариша, зараз вони нібито перебувають у м.Єйськ Краснодарського краю РФ.

4 травня російські прикордонники затримали українське риболовецьке судно "ЯМК-0041" на заході від мису Тарханкут в анексованому Росією Криму нібито за незаконний промисел камбали-калкана.

Російські силовики заявляли, що судно та екіпаж з 5 громадян України доставили до Криму "для проведення процесуальних дій".

У ДПСУ зазначили, що судно мало дозвільні документи на вилов риби в межах 12-мильної морської зони і припустили, що капітан судна міг порушити кордон і вирушити туди, де, на його думку, буде кращий вилов.

Українська правда
Теми: РосіякордонМЗС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

фотоЗалужний і Умєров з'їздили до Сирського і обговорили план дій

Усі новини...
Росія
Медведєв знову "пророкує" наближення Третьої світової
Росіяни концентрують основні зусилля на 5 напрямках, за добу 17 боєзіткнень – Генштаб
ФДМУ розпочинає продаж вилучених активів росіян: яку компанію приватизують першою
Останні новини
21:43
Збоєм у "Київстарі" користуються шахраї – пресслужба
21:38
На війні в Україні загинув доброволець із Ірландії
21:09
Мінфін залучив понад 5 мільярдів від продажу ОВДП
21:05
В Одесі повідомляють про звуки вибухів, працює ППО
21:03
Програму безкоштовного обміну ламп для пенсіонерів розширили
21:02
Міністри оборони Латвії та України обговорили в Києві створення "коаліції дронів"
20:50
"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений
20:43
Оновлено Повітряні сили: БпЛА рухаються Україною
20:40
Ірландія скоротить виплати прибулим українцям і зобов’яже швидше шукати власне житло
20:31
Розвідка США: Росія втратила в Україні 90% армії, зібраної перед вторгненням
Усі новини...
Реклама: