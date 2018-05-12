Україна перевіряє можливе затримання Росією двох українських рибалок

Україна перевіряє інформацію про можливе затримання російськими прикордонниками двох рибалок з Бердянська у Азовському морі.

Про це у коментарі УП повідомив начальник управління Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич.

"Консул перевіряє інформацію про затримання російськими прикордонниками двох громадян України, які вийшли на катері в Азовське море і не повернулися та їх можливе тримання у Краснодарському краї", - повідомив він.

Згодом Кирилич уточнив, що прикордонна служба м.Єйськ відмовилася надати інформацію про можливе перебування там зниклих в Азовському морі громадян України.

"Консул виїжджає на місце з метою з’ясування причин та обставин затримання і вимогою негайно звільнити їх", - повідомив дипломат.

Раніше в управлінні ДержНС Запорізької області повідомили, що 10 травня в акваторії Азовського моря зникли двоє рибалок з Бердянська.

За даними ДержНС, 51- та 21-річний чоловіки, мешканці м.Бердянськ, 10 травня на човні "Амур" вийшли в море з території бази відпочинку "Іскра" Бердянської коси і не повернулися.

Дружина одного із зниклих повідомила, що отримала дзвінок від прикордонної служби РФ про затримання її чоловіка і його товариша, зараз вони нібито перебувають у м.Єйськ Краснодарського краю РФ.

4 травня російські прикордонники затримали українське риболовецьке судно "ЯМК-0041" на заході від мису Тарханкут в анексованому Росією Криму нібито за незаконний промисел камбали-калкана.



Російські силовики заявляли, що судно та екіпаж з 5 громадян України доставили до Криму "для проведення процесуальних дій".

У ДПСУ зазначили, що судно мало дозвільні документи на вилов риби в межах 12-мильної морської зони і припустили, що капітан судна міг порушити кордон і вирушити туди, де, на його думку, буде кращий вилов.