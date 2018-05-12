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СБУ вивчає причетність військових РФ до обстрілу Краматорська – Грицак

Субота, 12 травня 2018, 14:57

СБУ збирає докази причетності кадрових російських військовослужбовців до обстрілу Краматорська 2015 року.

Про це повідомив голова СБУ Василь Грицак на брифінгу в суботу.

Він зазначив, що оприлюднені нещодавно докази причетності російських військових до обстрілу мікрорайону "Східний" у Маріуполі 2015 року передані до Міжнародного суду ООН та міжнародних організацій.

"Станом на сьогодні ці матеріали передані до Міжнародного суду ООН і надіслані до 184 українських установ закордоном і міжнародних організацій", - сказав він.

Глава СБУ додав, що робота зі збору доказів причетності російських військових до терактів в Україні проводиться й надалі.

"Така ж робота зараз проводиться по збору доказів участі російської армії в обстрілі міста Краматорськ. Я думаю, що не пройде багато часу, і ми обов'язково ці докази надамо", - заявив Грицак.

Як повідомлялося, 10 лютого 2015 року о 12.30 годині місто Краматорськ Донецької області зазнало артилерійського обстрілу із застосуванням реактивних систем залпового вогню, здійсненого з території, підконтрольної незаконним військовим формуванням.

Удар було завдано по Штабу антитерористичної операції, а також житловим кварталам міста.

В результаті обстрілу загинули 16 осіб, в цілому постраждало 64 людини.

7 травня цього року голова СБУ Василь Грицак на брифінгу заявив, що обстріл житлового мікрорайону Маріуполя "Східний" 24 січня 2015 року, внаслідок якого загинули 29 людей і були поранені 92 особи, скоїли кадрові військовослужбовці Російської Федерації.

Катерина Тищенко, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: СБУГрицакРосіяКраматорськ
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