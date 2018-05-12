СБУ изучает причастность военных РФ к обстрелу Краматорска - Грицак

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Суббота, 12 мая 2018, 14:57

СБУ собирает доказательства причастности кадровых российских военнослужащих к обстрелу Краматорска в 2015 году.

Об этом сообщил председатель СБУ Василий Грицак на брифинге в субботу.

Он отметил, что обнародованные недавно доказательства причастности российских военных к обстрелу микрорайона "Восточный" в Мариуполе в 2015 году переданы в Международный суд ООН и международные организации.

"По состоянию на сегодня эти материалы переданы в Международный суд ООН и направлены в 184 украинские учреждения за границей и международные организация", - сказал он.

Глава СБУ добавил, что работа по сбору доказательств причастности российских военных к терактам в Украине проводится и дальше.

"Такая же работа сейчас проводится по сбору доказательств участия российской армии в обстреле города Краматорск. Я думаю, что не пройдет много времени, и мы обязательно эти доказательства предоставим", - заявил Грицак.

Как сообщалось, 10 февраля 2015 года в 12.30 часов город Краматорск Донецкой области подвергся артиллерийскому обстрелу с применением реактивных систем залпового огня, совершенного с территории, подконтрольной незаконным военным формированиям.

Удар был нанесен по Штабу антитеррористической операции, а также жилым кварталам города.

В результате погибло 16 человек, еще 48 пострадали.

Катерина Тищенко, УП
Темы: СБУ Грицак Росcия Краматорск
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