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Політв'язень Кольченко втретє з початку року відсидів у ШІЗО

Субота, 12 травня 2018, 16:18
Олександр Кольченко
Радіо Свобода

Політичний в'язень, українець Олександр Кольченко 13 діб провів у ШІЗО російської колонії міста Копейська.

Про це повідомила "Кримській правозахисній групі" російська правозахисниця Тетяна Щур.

На її думку, чергове покарання Кольченка пов'язано з посиленням режиму в колонії у зв'язку з травневими святами і присягою президента РФ.

У 2018 році кримчанина вже втретє поміщають до штрафного ізолятора.

За інформацією Щур, в березні Кольченко також 13 днів провів у ШІЗО за нібито пересування без охорони саме по тих місцях, де він і інші засуджені, як правило, ходять без охорони: до бібліотеки, до їдальні.

На Новий рік Кольченко вже перебував у штрафному ізоляторі за "порушення форми одягу", не пришивши бирку із прізвищем на одяг, що тимчасово замінює випраний до свята бушлат.

Олександр Кольченко був затриманий російськими силовиками у травні 2014 року в Сімферополі разом з режисером Олегом Сенцовим, окупанти Криму звинуватили їх у організації терактів на півострові.

У серпні 2015 року суд в Ростові-на-Дону засудив Сенцова до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням у терористичній діяльності на території Криму, а Кольченка  – до 10 років колонії. Обидва спростували всі звинувачення.

Міжнародні організації визнали, що справа проти Сенцова й Кольченка є сфабрикованою, та виступили з критикою на адресу РФ, вимагаючи звільнити їх. Росія на заклики не реагує.

Українська правда
Теми: політв'язніРосія
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