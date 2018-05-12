Політв'язень Кольченко втретє з початку року відсидів у ШІЗО

Політичний в'язень, українець Олександр Кольченко 13 діб провів у ШІЗО російської колонії міста Копейська.

Про це повідомила "Кримській правозахисній групі" російська правозахисниця Тетяна Щур.

На її думку, чергове покарання Кольченка пов'язано з посиленням режиму в колонії у зв'язку з травневими святами і присягою президента РФ.

У 2018 році кримчанина вже втретє поміщають до штрафного ізолятора.

За інформацією Щур, в березні Кольченко також 13 днів провів у ШІЗО за нібито пересування без охорони саме по тих місцях, де він і інші засуджені, як правило, ходять без охорони: до бібліотеки, до їдальні.

На Новий рік Кольченко вже перебував у штрафному ізоляторі за "порушення форми одягу", не пришивши бирку із прізвищем на одяг, що тимчасово замінює випраний до свята бушлат.

Олександр Кольченко був затриманий російськими силовиками у травні 2014 року в Сімферополі разом з режисером Олегом Сенцовим, окупанти Криму звинуватили їх у організації терактів на півострові.

У серпні 2015 року суд в Ростові-на-Дону засудив Сенцова до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням у терористичній діяльності на території Криму, а Кольченка – до 10 років колонії. Обидва спростували всі звинувачення.

Міжнародні організації визнали, що справа проти Сенцова й Кольченка є сфабрикованою, та виступили з критикою на адресу РФ, вимагаючи звільнити їх. Росія на заклики не реагує.