Политзаключенный Кольченко третий раз с начала года отсидел в ШИЗО

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Суббота, 12 мая 2018, 16:18
Александр Кольченко
Радио Свобода

Политический заключенный, украинец Александр Кольченко 13 суток провел в ШИЗО российской колонии города Копейска.

Об этом сообщила "Крымской правозащитной группе" российская правозащитница Татьяна Щур.

По ее мнению, очередное наказание Кольченко связано с усилением режима в колонии в связи с майскими праздниками и присягой президента РФ.

В 2018 году крымчанина уже третий раз помещают в штрафной изолятор.

По информации Щур, в марте Кольченко также 13 дней провел в ШИЗО за якобы передвижение без охраны именно по тем местам, где он и остальные осужденные, как правило, ходят без охраны: в библиотеку, в столовую.

На Новый год Кольченко уже находился в изоляторе за "нарушение формы одежды", не пришив бирку с фамилией на одежду, временно заменяющую выстиранный к празднику бушлат.

Александр Кольченко был задержан российскими силовиками в мае 2014 года в Симферополе вместе с режиссером Олегом Сенцовым, оккупанты Крыма обвинили их в организации терактов на полуострове.

В августе 2015 суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в террористической деятельности на территории Крыма, а Кольченко - к 10 годам колонии. Оба опровергли все обвинения.

Международные организации признали, что дело против Сенцова и Кольченко сфабриковано, и выступили с критикой в ​​адрес РФ, требуя освободить их. Россия на призывы не реагирует.

Украинская правда
Темы: политзаключенные Росcия
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