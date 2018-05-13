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Напад у Парижі скоїв уродженець Чечні – ЗМІ

Неділя, 13 травня 2018, 11:10

За попередніми даними, чоловік, який напав з ножем на перехожих у Парижі, народився в 1997 році в російській республіці Чечня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

За даними французьких ЗМІ, батьки підозрюваного були затримані для допиту.

Міністр внутрішніх справ Франції Жерар Коломб заявив, що поранені під час нападу перебувають у задовільному стані, загрози їхньому життю немає. Серед поранених – дві жінки та два чоловіки.

У суботу ввечері в центрі Парижа невідомий напав з ножем перехожих. В результаті нападу загинув 29-річний чоловік, ще чотири людини поранені.

Напад стався близько 21:00 за місцевим часом в популярному районі Опера. Поліція застрелили нападника на вулиці.

За словами свідків, підозрюваний під час нападу кричав: "Аллаху Акбар". Пізніше терористична група "Ісламська держава" заявила, що напад скоїв один з її "солдатів".

Теми: ФранціяРосія
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